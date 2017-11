Meninger

Leserinnlegg skrevet av Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Eiere av rundt 1000 fritidseiendommer blir fra neste år pålagt å betale for hytterenovasjon i Melhus, og i høst setter Envina opp åtte søppelcontainere.

Melhus er en meget stor kommune, og hva er da 8 søppelcontainere fordelt over hele kommunen. Er det riktig at en hytteeier må kjøre milevis for å kaste søppelet?

Det er det som er realiteten med plasseringen av disse containerne og antallet som er plassert. Hyttefolket betaler høye renovasjonsavgifter for sine boliger og de fleste tar med seg søppelet tilbake til boligen.

Man betaler for størrelse av søppelkopper og ikke vekt i hjemkommunen. Det er et faktum at folk ikke produserer mer søppel om de drar på hytta eller er hjemme. Det er heller det motsatte som skjer.

Det er derfor umoralsk å kreve inn en ekstra renovasjonsavgift og samtidig ikke følge opp med søppelpunkter som gjør at folk har mulighet til å bruke disse.

Jeg vil ikke som politiker bruke ordet svindel, men det er noe som heter at skal du betale for en tjeneste, så skal du også få tjenesten. Det gjør du ikke når man ikke legger opp til punkter der hyttene er plassert, men forventer at man kjøre store omveier for å kvitte seg med søppelet.

Jeg vil oppfordre Melhus kommune om å gjennomgå hele opplegget og samtidig finne ut om man har moralsk lovhjemmel til å gjennomføre dette.

Det betales eiendomsskatt for hytter allerede i dag, og det må da sannelig holde med det.