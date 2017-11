En oppfordring på vegne av jordvernet

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Vegard Frøseth Fenes, organisatorisk nestleder Trøndelag Senterungdom

Den siste tiden har debatten om jordvern blusset opp igjen, og jeg har i den forbindelse lyst til å reflektere litt rundt dette viktige temaet. Dyrka jord er en knapp ressurs, og utgjør ca 3 prosent av det totale landarealet i Norge. Av dette arealet regnes under 1 prosent som godt nok til å dyrke matkorn på. Vi i Senterungdommen blir svært bekymret når vi ser nedbyggingshastigheten i og rundt Trondheim, og er tvilsomme til om dette er en sunn samfunnsutvikling.

Vi mener det i større grad må tenkes nytt rundt jordvern, og at hensynet til fremtidig beredskap og målsetning om økt matproduksjon må veie tyngre inn i de politiske beslutningsprosessene. For å oppnå dette vil vi kjempe for et sterkt lovfestet vern av dyrka mark.

Senterungdommen oppfordrer videre alle ungdomsparti i Trøndelag til å ta grep, og være med på å definere respekten ovenfor jordvernet. For eksempel utfordrer vi AUF i Trøndelag og flere partier, som i valgkampen ga aktiv støtte til landbruket i forbindelse med skolevalgene. Vi håper at dere fortsetter å stå opp for landbrukets interesser i Trøndelag, både igjennom representasjon i fylkesting og kommunestyrer. Utover dette utfordrer vi alle ungdomspartier i Trøndelag: snakk med politikere, og diskuter betydningen av ett sterkt jordvern. Dere er herved oppfordret på vegne av jordvernet - fordi vi er fremtida, og trenger mat i fremtida!