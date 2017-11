Det er de faglærte som bygger landet

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Marie Husby Valland, politisk nestleder i Trondheim Unge Høyre

I statsbudsjettet som er lagt fram, ser vi at regjeringen fortsetter å satse på yrkesfagene. Unge Høyre har i lang tid kjempet for at yrkesfagene skal få den statusen de fortjener, og denne satsingen bidrar til nettopp det!

Yrkesfagene ble i mange år nedprioritert av den rødgrønne regjeringen. Lærlingtilskuddet ble ikke økt, og altfor mange stod uten lærlingplass. De fikk ikke fullføre sin utdanning. Noen valgte å ta påbygg, men endte med å droppe ut. Og fremdeles fikk de ikke noen lærlingplass. Det må det gjøres noe med.

Vi vet at det vil mangle 90 000 faglærte i 2035. På ungdomsskolen opplevde flere av mine venner å få råd om å søke studiespesialisering grunnet gode karakterer, og yrkesfag om de hadde litt dårligere karakterer. Dette bidrar til at yrkesfagene får en lavere status enn studiespesialisering. Når lærlingtilskuddet samtidig stod stille i 8 år, er det et signal til oss elever at fagbrev og mesterbrev er mindre viktig enn bachelor og master. Men det stemmer jo overhodet ikke. Det er de faglærte som skal bygge landet, som sikrer en god helsetjeneste og som sikrer at vi har veier å kjøre på. Derfor må vi fortsette styrkingen av yrkesfagene.

Regjeringens forslag er å øke bevilgningene med 65 millioner kroner. Dette skal gå til å skape flere lærlingplasser, øke kvaliteten på undervisningen og styrke kompetansen til lærerne. En slik satsning er nettopp det yrkesfagene trenger. Hvis vi styrker yrkesfagene og gjør det enklere å få en lærlingplass, vil det bli mer aktuelt å velge yrkesfag for dem som er i tvil. Om man vet at man er sikret et fullført fagbrev, vil det bli lettere å velge yrkesfag.

Styrkingen av yrkesfagene er nødvendig for at Norge skal ha et fungerende næringsliv og helsevesen også i framtiden. For Unge Høyre er det en seier at regjeringen fortsetter styrkingen de har startet på. Det gjenstår enda en jobb for å sikre yrkesfagene den statusen de fortjener, men vi er på god vei. Om du har en master, et mesterbrev, fagbrev eller bachelor; din utdanning og jobb er viktig for Norge!