200 personer kom innom

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Svein Hongrø, for styret i Flå samfunnshus

Lørdag 28. oktober ble «Samfen pub & scene» arrangert for første gang i Flå samfunnshus.

Dette var et prosjekt i samarbeid med Geir Rune Engan og styret i Flå samfunnshus. Som arrangør er vi strålende fornøyd med arrangementet, og det skal sies vi var spente på om publikum dukket opp.

Og det gjorde de, raskt summert var det ca. 200 personer innom «Samfen pub & scene» i løpet av kvelden. Noe som gjorde det ekstra morsomt å være arrangør. Det så ut til at folk koste seg, med quiz først på kvelden, og senere med konserten med Geir Rune (med flere).

Vi gratulerer til Øvre Frødalen Turnforening med seier’n under kveldens quiz, de ble selvfølgelig kronet (og hedret), som seg hør og bør.

Sprayer hullete veier på Kvål Bygdeungdomslaget vil at staten skal tenke på bygdeveiene.

Styret i Flå samfunnshus ønsker å takke alle som møtte opp, for fin stemmning og for at vi fikk til et vellykket arrangement!

Tusen takk, dette er noe som kommer samfunnshuset til gode, og som gjør at vi kan satse på flere slike kvelder.