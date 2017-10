Hvem får kjøre her?

Meninger

Hessel Bouma i Soknedal lurer på hvem det er som har lov til å kjøre på omkjøringsveien, den såkalte beredskapsveien, i Soknedal, etter at fylkesvei 651 ble stengt.

Bouma har forstått det slik at hjemmesykepleien ikke har lov til å kjøre på beredskapsveien, og heller ikke frivillige i det lokale brannvesen, og skolebussen får kjøre der bare når den er full.

- Når bussen skal hente elever, må den kjøre om Vagnild, forteller Bouma.

Han synes noen av kjøreforbudene virker som bortimot idioti, for eksempel det at frivillige som skal delta på utrykning, ikke kan kan bruke beredskapsveien. Han lurer på hvem som har bestemt alt dette og hvordan det har foregått. Kanskje er det tatt litt for mye hensyn til enkelte, tror han.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at fylkesveien ble stengt i seks uker fra 9. oktober, og at vegvesenet har klargjort en beredskapsvei som skal brukes av skolebussen, utrykningskjøretøy og myke trafikanter.