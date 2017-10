Fornuftige folkehøyskolekutt

Meninger

Leserinnlegg skrevet av Ola Gimse Estenstad

Vi kutter ikke for å gjøre livene til folk kjipe, men vi kutter for at vi ikke kan fortsette med dagens pengefest. De kuttene som regjeringen da velger å gjøre på folkehøyskolene er fornuftig.

Staten finansierer i dag kortkurs på folkehøyskoler, og det er nettopp her regjeringen foreslår å kutte. Halvparten av elevene som velger å gå på kortkurs er over 50 år.

De kutter ikke for å være kjip, men for at de som allerede har fast inntekt kan betale litt mer selv. Folkehøyskolene sier disse kuttene ikke går i hop, men om de velger å prioritere pengene er alt mulig.

Regjeringen sender tydelige signaler om at det er nettopp på disse kortkursene de vil kutte.

Regjeringen bruker likevel 100 millioner mer på folkehøyskolene enn den forrige regjeringen. Dette vil jeg heller se på som en satsing på folkehøyskolene enn en degradering. Og når man da finner ordninger man ser ikke bør finansieres av staten, så bør man kutte.

Vil ha mer til langkursene Trøndertun-rektor Ronald Nygård ga klar beskjed til Høyre om at foreslått kutt for kortkurs bør gå til å styrke folkehøgskolenes langkurs.

Jeg kan forstå at alle vil ha mer penger, men det er dessverre ikke slik statsbudsjettet funker. Alle kan ikke få alt, men vi skal likevel sørge for gode offentlige ordninger. Det å finansiere swing- og malekurs for de over 50, blir derimot for dumt.

Dette er penger som er viktigere å bruke på arbeidsledige unge eller en bedre eldreomsorg. For er det noe som ikke er viktig, så er det at min far skal få kunne ta keramikkkurs på statens regning.

Derfor vil jeg si at regjeringens kutt i statsstøtte til folkehøyskolene er fornuftig. For det skjer en satsing på folkehøyskolene, og elevene som tar det som ”et friår”, skal få muligheten til det. Men det at mine foreldre skal få meditere på statens regning, blir for dumt.