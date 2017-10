Statsbudsjettet rammer korene i Sør Trøndelag

Meninger

Skrevet av Åge Ofstad, leder i Norges korforbund Øvre Gauldal

Kutt i voksenopplæringsstøtte, kutt i kulturstøtte til barn og unge og større avkortning av momskompensasjonen vil gjøre at korsangen går trangere tider i møte i vårt fylke.

Korsang er den største kulturaktiviteten i Norge. Gjennom ukentlige korøvelser får medlemmene utvikle seg som korsangere og som mennesker, de får uttrykke seg gjennom sang og får ta del i et fellesskap som er viktig for mange.

Det er godt dokumentert gjennom forskning at sang har positive helseeffekter.

Korene har også en viktig funksjon i lokalsamfunnene og vi vet at deltakelse i kor forebygger ensomhet og psykiske plager.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sier selv at «lokale og frivillige kulturtilbud er en viktig del av grunnmuren i norsk kulturliv og er en sentral satsing for denne regjeringen».

Det er prisverdig at regjeringen vil gi økt støtte til kompetansesatsing for dirigenter og aktivitetsmidler for kor, men når de inndrar mer penger enn de gir, så blir dette det motsatte av en satsing.

Kutt i voksenopplæringsstøtte: I årets statsbudsjett foreslås det et kraftig kutt i støtten til voksenopplæring gjennom studieforbund. Dette er bunnplanken i finansieringen av instruktører og dirigenter til norske kor, og forslaget innebærer en 16 prosent reduksjon i denne støtten.

Bare for korene betyr dette redusert finansiering på over 3 millioner per år. Denne støtten gis til alle kor, både folkelige amatørkor og til ambisiøse kor med sangere på høyt nivå.

Dermed er det svært mange som blir rammet.

Det kan bety at korene på mange små steder må legge ned sin virksomhet fordi de ikke har råd til å leie inn dirigent.

Også kulturlivet for barn og unge får kutt gjennom at ordningen LNU Kultur strykes i forslaget til budsjett.

Ordningen som i forrige budsjett fikk 3,4 millioner, gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner.

Regjeringen foreslår også å kutte støtten til folkehøgskolenes kortkurs. Også dette rammer kulturlivet generelt og korsangere spesielt.

Mange gode opplæringstilbud innenfor korsang finansieres gjennom denne ordningen.

Større avkortning i MVA-kompensasjon: I tillegg innebærer statsbudsjettet at alle kor vil få større avkortning i sin momskompensasjon, og får dermed mindre penger å rutte med.

Det er tragisk at vi går feil vei i forhold til målet om full momskompensasjon for det frivillige kulturlivet.

Vi skulle likt å sett en finansminister som sier til næringslivet "I år kan dere dessverre ikke få refundert all momsen dere har betalt". Dette er tydeligvis greit når det gjelder det frivillige kulturlivet.

Vi i Norges Korforbund Øvre Gauldal krever at forslagene til kutt til frivillig kulturliv blir nedstemt og at voksenopplæringsstøtten må forbli minst på dagens nivå. Dette må til for at korene i vårt fylke skal kunne utvikle seg videre til glede for sangere og tilhørere.