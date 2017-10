Hvor var Trønderbladet 19. oktober?

Meninger

Skrevet av Torunn Helen Langås

Ja, dette er spørsmålet jeg stiller.

Hvordan skal vi kunne ha tiltro, til at lokalavisen presenterer det nyeste nytt og lokale hendelser til sine trofaste lesere og abonnenter?

Trodde dagens ordfører, Gunnar Krogstad, riktignok uten skjørt, kunne trekke Trønderbladets journalister ut ifra kommunesenteret Melhus, da hans følge besto blant annet av varaordfører, assisterende rådmann, leder av teknisk etat og tillegg til flere folkevalgte i kommunen.

Ja, det er nesten sånn at leserinnlegg er en nødvendighet for å formidle hva som røres seg litt utenfor de sentrale områdene i Trønderbladet dekningsområde.

Det at over hundre deltok på møtet, viser et stort engasjement noe som understreker at slike arrangement bør bli omtalt i lokalavisen.

Jeg forventer en tilbakemelding i avisen med en god forklaring på hvordan Trønderbladet «gikk glipp» av folkemøtet i Grendstuggu på Gåsbakken den 19. oktober kl. 19.30 med Melhus kommune som arrangør.

Redaktøren svarer:

Vi har ingen mulighet til å rekke alt

Torunn Helen Langås er skuffet over at Trønderbladet ikke var til stede på folkemøtet på Gåsbakken 19. oktober. Det skjønner jeg godt, for det er en viktig sak som betyr mye for Langås og mange andre.

I en ideell verden ville vi vært der, og på mange andre arrangement rundt om i vårt dekningsområde.

Men verden er som kjent ikke perfekt. Trønderbladet har knappe ressurser. Vi har én journalist på vakt på kveldstid, av og til ingen.

Noen ganger har vi rett og slett ikke noen journalister å sende, selv om arrangementet fortjener avisomtale. Det var tilfelle for folkemøtet på Gåsbakken.

Men at vi ikke var til stede den kvelden, hindrer selvfølgelig ikke at vi skriver om utvikling på Gåsbakken. Det har vi gjort en god del den siste tiden, blant annet om valgkretsen, forhåndsstemming, boligbygging, eiendomsskatt, ny optimisme og Grendstuggu.

Dette er eksempler på artikler om Gåsbakken fra september og oktober.

Lars Østraat, redaktør