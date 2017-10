Pelsdyrnæringen kan ikke fikses. Den må avvikles.

Skrevet av Grønn Ungdom Trøndelags styremedlemmer: Agnes Tveitane, Esten Ottesen, Iliade Vaabenø, Ingri Lillefuhr

Denne høsten foreslår regjeringa i statsbudsjettet å kutte i støtten til dyrevernsorganisasjonene.

Samtidig gir de fortsatt millioner til pelsdyroppdrett. Det har aldri vært viktigere å gå i fakkeltog mot pels.

Denne uka tar vi i Grønn Ungdom til gatene for å stå sammen med alle som kjemper for dem som selv ikke har en stemme. Vi viser solidaritet med dyrene som dømmes til et lidelsesfullt liv, levd kun for å ende opp som et unødvendig luksusprodukt.

Regjeringen har sviktet pelsdyrene, som alle regjeringer før dem. Det er snart ett år siden Erna Solberg i pelsdyrmeldingen slo fast at næringa skal få leve videre. Ikke bare opprettholder de pelsdyroppdretten, de svekker sine meningsmotstandere ved å kutte alle tilskudd til Dyrevernalliansen, Dyrebeskyttelsen og NOAH. De som jobber for bedre dyrevelferd.

Et av hovedargumentene for pelsoppdrett er at det kun er noen få useriøse aktører som ødelegger for hele næringa. Men det er ikke først og fremst de «useriøse aktørene» som er pelsdyrnæringas problem. Det er selve pelsproduksjonen som er problematisk i seg selv. Å holde ville dyr i bur er uforenelig med god dyrevelferd. Problemet kan ikke fikses, det må avvikles.

Dyrevelferdsloven fastslår at dyr i fangenskap skal få leve ut sine artstypiske behov og ikke påføres unødig lidelse. Rever og minker i pelsnæringa må leve på en kvadratmeter, mens minstekravene i dyreparker krever tusen ganger mer plass for de samme artene.

Pelsdyrnæringa forsvinner Tidligere nestleder i Norges Pelsdyralslag opplyser at nesten alle pelsdyrgårdene i Melhus og Midtre Gauldal er i ferd med å bli lagt ned.

Dessverre er det slik i 2017 at rovdyr fortsatt stenges inne hele sitt liv. På tross av faglige råd fra et samlet fagfelt. Ingen ville gjort det samme med hunden sin – hvorfor? Fordi rovdyr som rev, mink og hunder skal løpe, leke og jakte ut i det fri.

Grønn Ungdom vil forby pelsdyrhold og import av pels. Vi fortsette å marsjere og krever tomme bur! Det er viktig å gå i fakkeltoget mot pels, men sørgelig at det er nødvendig.