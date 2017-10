Folkehøgskolene består, bridgekurs og linedance må folk prioritere selv

Skrevet av Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant, Høyre

Mange unge har stor glede av å være et år på folkehøgskole. Folkehøgskolene er en viktig del av det norske utdanningssystemet. Nettopp derfor foreslår regjeringen å bevilge 820 millioner kroner på tilskudd til folkehøgskolene i 2018. Ungdommer skal fortsatt ha mulighet til å gå på folkehøgskole hvis de ønsker det. Likevel har flere de siste dagene blitt gitt et feilaktig uttrykk av at folkehøgskolene står i fare. Det er nødvendig å få fakta på bordet.

Det er foreslått en mindre reduksjon i overføringer folkehøgskolene. Det er foreslått å kutte med 25 millioner kroner knyttet til såkalte kortkurs som arrangeres av noen folkehøgskoler. Slike kortkurs er utenfor folkehøgskolenes kjernevirksomhet. Eksempler på kortkurs er for eksempel linedance, brigde og meditasjon. Over halvparten av de som deltok på kortkursene over 50 år.

Det er god grunn til å stille spørsmål ved om kurs hovedsakelig til voksne, kjøpesterke folk i bridge er noe det skal bevilges statlige midler til.

Ungdommer som ønsker å gå på folkehøgskole skal få støtte til det. De aller fleste folkehøgskoleutdanningene varer i ett år. Derfor foreslår regjeringen at retten til å få studiestøtte til å gå på folkehøgskole reduseres fra to til ett år. Unntak gjøres både for de utdanningsløp hvor man må gå to år for å gjennomføre løpet, og for elever som har nedsatt funksjonsevne forutsatt at skolen har et spesielt tilrettelagt opplegg for denne gruppen.

Vi går en fremtid i møte hvor politikere må gjøre tydeligere prioriteringer. Det er paradoksalt at mange tilsynelatende kritiserer for at det ikke kuttes nok i offentlige utgifter i statsbudsjettet, samtidig som det protesteres mot kutt i statlige overføringer til noe som er utenfor folkehøgskolenes kjernevirksomhet og som det kan forventes at folk faktisk prioriterer selv, som linedance og bridge. Folkehøgskolenes hovedvirksomhet skal fortsatt bestå.