Utbygging av E6 gjennom Melhus

Melhus Arbeiderparti vedtok i medlemsmøte 18.10.17 følgende uttalelse:

Melhus kommune har tidligere vedtatt sammenhengende reguleringsplaner for ny E6 på strekningen Gyllann - Skjerdingstad.

Etter at Nye Veier AS fikk tildelt utbyggingen, har de varslet at de ønsker å optimalisere strekningen for å øke den samfunnsøkonomiske nytten. Dette innebærer endringer som setter prosessen et steg tilbake. Som planmyndighet må Melhus kommune ta stilling til eventuelle endringsforslag som kommer fra Nye Veier.

Ny rundkjøring på Klett Bilistene får enda ei rundkjøring på E6.

Berørte skal bli hørt

Så langt har det kun vært presentert tiltak på skissestadiet, noe som gjør det vanskelig å ta stilling før alle konsekvenser er hensyntatt. Det er naturligvis ingen grunn til å legge opp til en forenklet reguleringsprosess dersom det kommer forslag til vesentlige reguleringsendringer. Alle berørte skal få bli hørt.

Melhus Arbeiderparti sier seg svært fornøyd med at Nye Veier AS planlegger utbygging av strekningen Kvål - Melhus sentrum med nordgående ramper på Skjerdingstad i 2018 og utbygging fra 2020 som egen entreprise. Dette er viktig for næringslivet og beboerne på Søberg.

Generelt er Melhus Arbeiderparti positiv til en optimalisering av vegtraseen for ny E6 for å få mer ut av hver krone som brukes til vegbygging. Vi er i imidlertid også opptatt av at kvaliteten skal være god, og at den nye vegen blir til nytte for innbyggere, næringsliv og utvikling av lokalsamfunnet. Disse momentene må veie tungt når de enkelte endringsforslag fra Nye Veier kommer til politisk behandling.

Ler

Melhus Arbeiderparti mener det er av avgjørende betydning å beholde en av- og påkjøringsmulighet til Ler sentrum og fylkesvei mot Klæbu. Tverrforbindelsen til Lundamo sentrum ble fjernet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, noe som forsterker behovet for en forbindelse ved Ler. Dersom også forbindelsen ved Ler fjernes, er det grunn til å frykte at det blir en uforholdsmessig stor trafikkbelastning på gammel E6 gjennom Ler og Kvål sentrum.