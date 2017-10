Anbefaler rundtur for ordføreren

- Jeg tenkte på at ordfører Sivert Moen burde se seg om i kommunen. Da han var i Singsås med blomster til Per J. Singsaas, sa han at det var fint i Singsås og at det var første gangen han var der. Første bud er at en ordfører kjenner kommunen, sier Johan Engen som har ringt Trønderbladet.

På tur med ordføreren Det ble både grilling og fisking på de 110 turgåerne.

Engen sier videre at han synes det er viktig at ordføreren kjenner hele kommunen.

- Det må være morskt å vite hvordan det er rundt om i kommunen, sier Engen.