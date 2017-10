- En fantastisk følelse å være fri

- Etter å ha vært lojal mot Demokratene i Norge i tynt og tykt siden jeg meldte meg inn i april 2015, meddelte jeg min partileder Makvan Kasheikal i en epost 20. september at jeg trekker meg fra alle verv i partiet. Da hadde jeg selv sørget for å slette meg selv fra medlemsregisteret, og jeg hadde fjernet meg selv som leder av Sør-Trøndelag og fra sentralstyret på nettsidene. Dette forteller Kristian Kahrs (45) som opprinnelig er fra Melhus.

- Det er mange grunner til at jeg meldte meg ut av partiet hvor jeg har vært med på å utvikle politikken. Men en av de viktigste grunnene var at ledelsen i Kristiansand satset tungt på en mann som Max Hermansen, som leder og toppkandidat for Demokratene i Norge i Oslo til stortingsvalget, forteller Kahrs, som peker på at han ikke deler Hermansens holdning til muslimer.

- For et nasjonalkonservativt parti som tar et ideologisk og teologisk oppgjør med islam, er det uhyre viktig å ikke generalisere alle muslimer, tilføyer Kahrs.