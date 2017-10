En liten historietime

Kronikk skrevet av Per Erik Kufås

Jeg sitter og leser en signert utgave av Erik Bye sin bok, «å skyte en teddybjørn,» som min mor fikk i julegave for mange år siden. Boken kom forøvrig ut i 1986. Ved siden av å se Erik Bye sin vakre håndskrift på første side, blir en slått over hvor god forteller Erik Bye var.

Jeg sier var, fordi Erik gikk bort i 2004 i en alder av 78. Alle oss godt voksne har et forhold til Erik Bye, og det er gitt ut bøker om hans liv og levnet, så det skal jeg ikke liste opp her. Men jeg vil referere en liten del av et kapittel i denne boka, fra en tur han hadde i USA hvor han var sammen med blant annet nobelprisvinneren Eliezer Wiesel og fulgte noe av hans forelesninger i Boston University.

I det refererte kapittel sitter han i baksetet i en drosje på tur til en flyplass, på tur hjem til Norge.

Bak rattet en ungdom som har funnet volumknappen på bilstereoen, full tut og kjør må vite. Plutselig skriker han ut: - Gamle folk! Det burde vært en lov.... Erik roper tilbake om at han må dempe radioen, han hører ingen ting av det han sier. Han demper lyden og sier: - Du digger kanskje ikke den slags musikk du. Erik merker at han smiler bak rattet. Etter litt parlamentering frem og tilbake fortsetter han: - Ja, hvor var jeg? Jo, som jeg prøvde å forklare deg, så burde det være en slags lov, mener jeg. - En lov? Hva slags lov? - Jo, som jeg sa, mot gamle folk. - En lov mot gamle folk? - Ja, ikke akkurat en lov da, men-ja, et slags regelverk, kanskje. Ett eller annet som kunne si til dem, skikkelig og greit at nå er tida deres ute... Det merker vi vel alle, tror du ikke?Jeg mener det ikke på den måten. Jeg mener, ja, at tida er gått fra dem! At de er ferdige, skikkelige pensjonerte, altså. At de kan slutte å jabbe om fortida og seg selv og sitt og se i øya at det er ikke sånn som det var, og det blir det aldri heller. Er ikke det nettopp hva gamle folk pleier å si? De sier det nok, men de skjønner det ikke, de gir seg ikke. Ta fattern for eksempel. Han skjønner neiggu ikke at første verdenskrig er over, han. I hvert fall skjønner han ikke at annen verdenskrig er over, for den opplevde han sjøl. Jeg sier til ham: Alt det der er over nå, finito. Over og ut. Konsentrasjonsleirene du snakker om er tomme. Vietnamkrigen er over den også, sier jeg. Kan du ikke se at det er en ny verden vi lever i, sier jeg. Jeg blir trøtt av å høre på ham. Nei, det burde være en slags lov, eller ihvertfall en slags almanakk de kunne bla i som sa fra at nå, gammeln, er det snart Lukkøye for deg, nå er det andre som skal snakke, nå er det snipp-snapp-snute...

- Hvor gammel er han, pappan din? spør jeg. - Seksti snart. Like rundt jul. - Der fikk jeg den. Skriver Erik Bye i sin glimrende bok med underfundige historier.

I en alder av 66 år sitter jeg også og funderer på så mangt. Er jeg for gammel, utdatert, ikke meningsberettiget fordi tida har gått fra meg? Må jeg ut å kjøpe meg en almanakk for å finne ut at nå er det snart tid for snipp-snapp-snute...

Eliezer Wiesel er kjent for mange, en rumensk-jøde som opplevde holocaust på sitt verste, som ble amerikansk statsborger i 1963. Forfatter, filosof og politisk aktivist som gjorde en stor innsats for å formidle krigshistorien som ikke bør bli glemt. Han ble forøvrig 87 år gammel.

Slutte å jabbe om fortida, hevdet denne omtalte taxi-sjåføren som skysset Erik Bye på hjemvegen.

En brun vind feier over Europa. Nazist-ideologien får fotfeste igjen, for noen få uker siden gikk en stor Nazi-demonstrasjon i Gøteborgs gater, og med store oppslag i massemedia. Jeg tror jaggu vi må jabbe litt mer om fortida, jeg.