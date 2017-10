Behov for flere runder om habilitet og etikk

Leserinnlegg skrevet av Anne Sørtømme, kommunestyrerepresentant for SV, nabogrunneier ved Koloåsen og beboer ved Tømmesdalsvegen

Etter behandling av Stokke grustak og vurdering av Sigmund Gråbaks habilitet i saken i formannskapsmøtet 3/10-17, skriver Melhuslista på sin egen facebookside blant annet at undertegnede er grunneier og part i saken om Koloåsen steinbrudd.

Verken dette eller habilitetsspørsmålet skal stå uimotsagt. Saken om Koloåsen steinbrudd har tidligere vært omtalt i Trønderbladet blant annet ved at jeg har påpekt inhabilitet og korrupsjonslignende forhold, samt problematisert etikk, tillitt og rolleforståelse. I denne sammenhengen har jeg da følgende å bemerke:

1) Undertegnede har i to leserinnlegg (i debatt med Hovin arbeiderlag) ytret at jeg er grunneier på naboeiendommen der det planlegges steinbrudd på Hovin, og at jeg er beboer ved fylkesveien som blir berørt. Jeg er ikke part i saken slik Melhuslista påstår, og jeg har vist full åpenhet om mitt forhold til saken.

2) Grunnlaget for formannskapets habilitetsvurdering i Stokke-saken var slik jeg har fått det referert, Ramlo og Gråbaks eierandeler i eiendomsselskapene på Ler. Faktumet at de også sitter i de samme styrene i disse selskapene var ikke belyst. Ergo, ble habilitetsvurderingen gjort på mangelfullt grunnlag.

3) Gråbak/Melhuslista har ikke imøtegått en saklig argumentasjon fra min side, der jeg redegjør både for forbindelsene mellom Gråbak og Ramlo og om korrupsjonsbegrepet. Det har heller ikke kommet noen refleksjoner rundt hvor grensa for habilitet går.

4) Gråbak tok selvkritikk på at han ikke fikk habiliteten sin vurdert i saken om Koloåsen steinbrudd. Dette tolker jeg som at han selv da mente at det var et habilitetsproblem. Men i formannskapet denne uka ,var det plutselig ikke et problem lenger.

5) Min interesse i saken om Koloåsen er slik jeg også tidligere har ytret, ganske enkelt at det ikke bør bli noe steinbrudd der. Og jeg skal være den første til å få min habilitet vurdert om jeg fortsatt er folkevalgt den dagen saken kommer til ny behandling. Jeg har aldri deltatt i politisk behandling eller forberedelse av saken om steinbruddet.

Når det kommer til habilitetsspørsmål, så er det forvaltningsloven og kommuneloven som legger føringer. For å sitere KS: «Et utgangspunkt for regelverket om habilitet er at saksbehandlere eller folkevalgte ofte vil være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en upartisk måte. Noen tilknytningsformer gjør at man automatisk er inhabil. I tillegg kan inhabilitet inntre etter en skjønnsmessig vurdering ved "andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten (...)".»

Tillit er et sentralt stikkord for lovverkets formål. Mange spørsmål om habilitet/inhabilitet ligger i en gråsone, der man kun har sitt eget skjønn som verktøy. Det skal også være nevnt at det ikke er noe uttalt mål at man skal strekke inhabilitetsreglementet for langt, noe KS også bemerker.

Det er ingen som legger til grunn at det i disse omtalte sakene er direkte inhabilitet, men lovens rammer for skjønn burde her gi et soleklart grunnlag for inhabilitet.

At et selskap og en politiker er forenet i både styrer og investeringer som kommer begge parter til gode, og den samme politikeren taler selskapets sak i politiske organ, OG at åpenheten er mangelfull, er ikke forenelig med tillit. Hver kommune må selv finne ut hvor grensa går for habilitet/inhabilitet, og hver sak er forskjellig.

Siste ord er neppe sagt om hvordan skjønnet utøves i Melhus. Det skal også legges til at det er hver politikers eget ansvar å stille spørsmål om ens egen habilitet.

KS har også et styrevervsregister som har til formål å styrke kommunesektorens omdømme og skape åpenhet. Der er selskapsforbindelsene heller ikke registrert.

På bakgrunn av alt dette, er det kanskje på sin plass med litt selvransakelse heller enn motangrep og beskyldninger om skittkasting. Og når man kommer med beskyldninger mot navngitte personer, er det også svært mye ryddigere å ta det på en mer offentlig og tilgjengelig plattform enn sin egen facebookside.