Konsertopplevelse i Melhus kirke

Skrevet av Joralf Rindli

Egentlig dro jeg til kirken for å høre Olavs menn.

Men Olavs menn var tydeligvis avvæpnet. I stedet hadde Olavs damer kommet i flertall. Damene hadde 10 – 12 «karker» i bakgrunnen. Foran stilte 4 stjerneskudd som solister. De gjorde et svært godt inntrykk. Spesielt var vi opptatt av å høre vår egen Andreas Skei, og han skuffer aldri. Denne gangen imponerte han med dyp baryton. Dirigenten så vi bare ryggen til, men han var ikke særlig bredskuldret.

Vår egen kantor Christine Goedecke stilte i lang «ankelkjole». Hun holdt seg mye i bakgrunnen, så vi fikk nesten ikke sett kreasjonen. Her gjelder det at vi får gjenbruk i praksis, for kjolen var meget vakker.

Men hva skulle koret gjort uten sin eminente pianist. Behagelig for øret, og et syn for øyet. Syn ja! Enten må «karkene» få bedre lys bakfra, elles må de gå til Specsavers først.

Jeg merket meg at koret brukte svært lang tid på å bli ferdig med Amen. Men når 30 personer skal synge Amen hver sin gang, tar det sin tid.

Vi setter stor pris på at vår eminente kantor Christine Goedecke serverer oss slike store sang- og musikkopplevelser. Vi er også begeistret for de mange gode sang- og musikkinnslag av lokale talenter som hun trekker frem. De beriker mange arrangement.

Hjertelig takk for en flott konsert! Som tilhører er det viktig å holde alle sanser åpne på konsert, for å få med seg alle inntrykk.