E6 – nok en gang

Skrevet av: Bjørn Ivar Hage

Jeg var til stede under folkemøtet på Melhus Rådhus onsdag kveld, hvor Nye Veier ved Vatnan og Bjørgård gjennomgikk mulige tiltak for å innfri kravet fra Nye Veiers styre om kostnadskutt på 20 %, for øvrig en snodig «regel/rutine» etter som jeg oppfatter at dette er gjengs for alle prosjekter etter at kalkylen er lagt fram?

Mulig med byggestart om to år Nye Veier lover at dersom de får kutte i E6 Melhus-Ulsberg, kan det bli byggestart sommeren 2019.

Alle sparetiltakene som Nye Veiers saksbehandlere finner å foreslå er ting som har stor betydning for lokalbefolkningen, tverrforbindelser over Gaula og lengde på tunneler. Når jeg (igjen) spør om det ikke er bedre å kutte ut 4-feltsveien og hastighetskravet om 110 km/t på strekningen fra Klett og sørover, får jeg til svar at trafikkmengden øker slik at det på 2-feltsveien vil oppstå køer om bare noen få år. Med all respekt, dette tror jeg ikke noe på.

Nye Veier vil spare ved å korte ned E6-tunnel i Melhus Beboer sier det kom som lyn fra klar himmel at E6 kommer 100 meter fra låveveggen.

Selvfølgelig vil 4-feltsveien og 110 km/t bidra til trafikkøkning, men om man forsøker å holde igjen ved å heller satse på utbygging av jernbanen (2 spor) og tilrettelegging for kollektivtrafikken, vil nok ikke prognosen for trafikkøkningen slå til, og en 2-feltsvei, med midtdeler og jevnlige forbikjøringsstrekninger vil holde mål i mange tiår framover.

Nå registrerer jeg at jeg ikke har så mange med meg i dette synet da det ikke var noen på møtet som fant det verdt å støtte opp om innlegget. Så da er vel forsamlingen mer interessert i å legge til rette for at de som kommer fra Hovin og sørover skal få rase forbi i 110 (riktig nok får de betale i dyre dommer) mens de selv fortsatt må ty til gamleveien med de flaskehalsene denne har og fortsatt vil ha?

Det er mye jeg stusser over i denne veidebatten. Myndighetene og Nye Veier snakker om «samfunnsnytte», hva nå dette er. I mitt hode er det ganske uforståelig at det er riktig å allerede nå prioritere milliarder til å grave opp en av landets flotteste veistrekninger, Foss – Korporalsbru, for så å bare overse at det er massevis av veistrekninger hvor det også er stor trafikk og hvor det i tillegg er livsfarlig å ferdes.

Så lurer jeg på hvor «miljøpolitikerne» er? Når det planlegges utbygging for å avhjelpe at tusenvis av mennesker bruker timer av døgnet til å stå i bilkø rundt Oslo, så skriker politikerne høyt om jernbane, kollektivt alternativ og kjøreforbud mens de er helt fraværende når det gjelder pengesløseriet og rasering av jordbruksarealene i Trøndelag. Jeg har kun lest 2 avisartikler, begge fra Lars Haltbrekken, hvor det i alle fall fremkommer at minst en politiker deler mitt syn, men som kjent: «en enslig svale gjør ingen sommer».

Jeg stusser også over NLF (Norges Lastebileier-Forbund) hvor distriktslederen for et år tilbake uttrykte at det vil være en «parodi» på veibygging om ikke strekningen forbi Melhus også oppgraderes til 4 felt. Jeg lurer på om Mehlum ikke (i tilfelle ganske forunderlig) hadde med seg i tankene at lastebilene ikke får kjøre fortere enn 80 (plombert på 90), og at de skyhøye bompengekostnadene som følger med aldri blir kompensert med høyere fraktpriser. Slik har det alltid vært i bransjen, og slik vil det også bli i framtiden. Altså dårligere fortjenestemargin, og hva er fordelaktig med det ?

Nei, min konklusjon må bli at dette bare er til å gråte over.