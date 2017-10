Takk. Tusen takk!

Skrevet av Tor Arne Granmo, leder i Gauldal demensforening

Årets innsamlingsaksjon for å skaffe penger til demensforskningen har gitt mye penger til dette formålet over hele landet.

Vi i Gauldal demensforening sitter overveldet tilbake med tanke på giverglede i vårt område og den store innsatsen klassen Vg2 helsefagarbeider ved Melhus videregående skole og Flå J13 handball med sine foreldre gjorde da de tok sine runder med innsamlingsbøssene.

Begge gruppene samlet inn over 20.000 kroner hver og fikk sine velfortjente 15 prosent av det de samlet inn. Dette med at de som samler inn penger for de lokale demensforeninger skal få 15 prosent, er noe som er bestemt av Nasjonalforeningen for folkehelsen sentralt.

Når det i tillegg ble gitt betydningsfulle bidrag fra Soknedal Bakeri og Konditori og Budal S-lag sin kafeteria av det de solgte på Alzheimerdagen torsdag 21. september, er det også bare å si tusen takk til dem også.

Det kom også noen andre bidrag, og det ble totalt samlet inn 44.525 kroner, noe som som er så stort og vi må bare ta imot dette med en stor takk. En takkeannonse i lokalpressen er også på sin plass, og når Coop Ekstra Støren sponser den, er det også et stort bidrag.

For å knekke demenskodene trengs det forskning. I dag er det over 77.000 personer med en demensdiagnose her i landet, og antallet vil fordobles i løpet av de neste tiårene dersom det ikke lykkes å finne en behandling. I Nasjonalforenigen for folkehelsen sitt demensforskningsprogram deltar en rekke forskere og forskningsprosjekter.

Hovedtemaene for deres forskning er delt i fire deler. Hva er årsakene til de ulike demenssykdommer. Hvordan kan demens diagnostiseres tidligere. Hvordan demens kan forebygges. Hvilke sykdomsmekanismer finnes ved demens.

Det er godt håp om at en dag vil forskningen få som resultat at det vil bli en kur mot Alzheimer og andre demssykdommer. Bøssegåere og andre som ga sine bidrag i årets innsamlingsaksjon for Gauldal demensforening gjorde et god jobb for at det vil skje en dag.

En vakker dag har vi glemt demens.

Samler inn penger til forskning på demens Neste uke avvikles årets demensaksjon, med den internasjonale alzheimerdagen torsdag 21. september.