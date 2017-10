Norsk Kylling bør forbli på Støren

Skrevet av Jan Håvard Refsethås, leder regionråd, Trøndelag Sør

Norsk Kylling AS har i mange år vært en stor og viktig bedrift for vår region, og særlig for Midtre Gauldal kommune. Virksomheten har gjennom lang tid bygd opp en kompetanse hos sine ansatte som bor i regionen, og er også en viktig samarbeidspartner for øvrig næringsliv. Det vil få svært negative følger for Midtre Gauldal og nærliggende kommuner dersom Norsk Kylling AS flytter hele sin virksomhet ut av Støren.

Midtre Gauldal kommune har på kort tid klargjort et stort næringsareal i et område som ikke medfører tap av landbruksjord. Regionrådet mener dette området er godt tilrettelagt for en reetablering av Norsk Kylling AS, og dessuten gir rom for eventuelle andre virksomheter som ønsker å etablere seg i tilknytning til den virksomheten.

Regionrådet mener helt klart at Fylkesmannen i denne saken ikke tar nok hensyn til jordvernet og de samfunnsmessige utfordringene et slikt vedtak medfører.