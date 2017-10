Skrevet av Stine Estenstad (H), varaordfører, Melhus kommune

Melhus Høyre skal selvsagt ikke øke eiendomsskatten, vi har en trygg avtale med Ap og KrF om at den forblir uendret denne perioden, noe som var viktig for Melhus høyre i forhandlingene for denne perioden.

Eiendomsskatten i Melhus kan bli økt Politikerne vil fjerne sonene og øke takstgrunnlaget for eiendomsskatten for å få nok penger til å bygge nye Gimse skole.

Retakstering av eiendomsskatt er utenfor Melhus Høyres mulighet å påvirke, da lov om eiendomsskatt slår fast at det skal skje en retakstering av eiendommene etter ti år. Og når man retaksterer vil nok eiendomsskatten bli noe høyere selv uten å øke promilletakst da det selvsagt har vært en verdistigning på eiendom i løpet av ti år.

- Håper de ikke roter med eiendomsskatten denne perioden Lisbeth Tiller (Frp) er overrasket over at varaordfører Stine Estenstad fra Høyre er positiv til å øke takstgrunnlaget og fjerning av soner for å få inn mer i eiendomsskatt.

Melhus kommunestyre vedtok i 2009 å innføre eiendomsskatt og dermed så må det komme en sak om dette i løpet av 2019. Det er ikke Melhus Høyres verken ønske eller vilje å gå igjennom dette på nytt, men vi må følge lov om eiendomsskatt når den først er innført.

Melhus kommunestyre har oppnevnt en eiendomsskattenemd i starten av hver periode etter innførsel av eiendomsskatt. Denne skal levere en sak til politikere om dette, når den starter forberedelse til denne saken må rådmann svare på. Det jeg har sagt at i en slik sak vil vi se på soneinndeling og bunnfradrag også.