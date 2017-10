Lærerens nøkkelrolle

Skrevet av Hans Lieng, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag:

10. oktober 1966 undertegnet FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og UNESCO dokumentet Recommendation concerning the Status of Teachers - deres anbefalte retningslinjer for læreryrket.

Og med det la de også grunnlaget for Verdens lærerdag. Den over 50-år gamle rekommandasjonen fra UNESCO og ILO fremhever at det er viktig å styrke lærernes anerkjennelse og gi trygge arbeidsvilkår. Dette gjelder i høyeste grad også i dag.

Helt siden opprettelsen av UNESCO i 1945 har FNs fredsarbeid bygget på at utdanning var den viktigste bærebjelken. God og relevant lærerutdanning, gode lønns- og arbeidsvilkår for lærere er sentralt for å få dette til.

Læreren er den viktigste personen for forståelse av hva som skal til for å skape fred og et bærekraftig samfunn.

En god utdanning er ofte grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Et av FNs bærekraftsmål sier derfor at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til inkluderende, rettferdig og god utdanning, og at den skal være gratis. Videre at innen 2030 skal alle jenter og gutter sikres tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen.

Bærekraftsmålene er en enighet mellom medlemslandene i FN. Landene har forpliktet seg til å arbeide for å oppnå målene gjennom systematisk arbeid, delmål og ulike indikatorer for oppnåelse. Selv om vi i Norge er et privilegert land med økonomisk rikdom, stabilt demokrati, trygg velferdsstat og gode skolesystem, så må vi ikke tro at vi er helt i mål med noen av bærekraftsmålene.

Et stort antall flyktninger og asylsøkere har i den senere tid kommet til Norge. Mange av de som kommer mangler utdanning, språkferdigheter og nettverk. Et godt utdanningstilbud er avgjørende for en god integrering av flyktningene og asylsøkerne som har kommet til landet vårt.

Hvis vi skal realisere den lærerrollen alle er enige om at skolen trenger, kan det ikke være for mange elever i klassen. I skoledebatten stilles det ofte opp en motsetning mellom å satse på flere lærere i skolen og å satse på bedre lærere. Dette en avsporing av en viktig diskusjon. Debatten må dreie seg om behovet for flere lærere i skolen, viktigheten av lærernes autonomi og av å inkludere lærere i prosesser som angår skolen.

I dag retter vi blikket tilbake på en skolehistorie vi kan være stolte av, samtidig som vi ser framover mot spennende utfordringer som ligger foran oss. Dette er dagen alle lærere i hele verden har felles som sin dag. Lærernes dag markeres ved å sette læreryrket på dagsorden. Utdanningsforbundet har, sammen med andre lærerorganisasjoner, arbeidet for å synliggjøre det særegne ved læreryrket gjennom vår profesjonsetiske plattform. Her tydeliggjøres det at vår lojalitet ligger hos barnehagebarn og elever.

Våre grunnverdier er menneskeverd og menneskerettigheter, profesjonell integritet, respekt og likeverd og personvern. Lærere viser gjennom profesjonsetisk plattform hvilke standarder vi setter til oss selv. Lærere tar i fellesskap ansvar for å utvikle et godt utdanningstilbud og for å fremme og videreutvikle vår profesjonalitet.

Læreryrket er krevende og må bygge på en krevende utdanning. Skjerpede opptakskrav til lærerutdanningen er bare ett, og langt fra det viktigste tiltaket, for å heve kompetansen i skolen. Det viktigste er det som skjer av læring og modning i løpet av utdanningen. Innføringa av en femårig lærerutdanning vil for det første gi mulighet for faglig fordypning og spesialisering, og for det andre sikre at denne faglige fordypningen skjer innenfor rammene av en profesjonsutdanning.

Ønsket om en styrking av praksisdelen i lærerutdanninga har Norge hatt til felles med mange andre land. Barnehagen og skolen er viktige kvalifiseringsarenaer for så vel studenter som for nyutdannede og etablerte lærer. Ledere i barnehage og skole har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for god praksisopplæring, og praksislærere i skole- og barnehage er lærerutdannere på samme måte som lærerne som underviser på lærerutdanningsinstitusjonene. Gode praksislærere har veiledningskompetanse, gode fagkunnskaper, gode kunnskaper om lærerutdanning og hjelper studentene til å se sammenhenger mellom teori og praksis.

Nyutdannede lærere har behov for støtte slik at de kan ivareta og videreutvikle sin kompetanse på egne og fellesskapets premisser. De etablerte lærerne kan gjennom veiledning formidle egne erfaringer og samtidig videreutvikle disse i møte med den nyutdannede lærer. En systematisk veiledning og oppfølging av alle nyutdannede det første yrkesaktive året bør utvikles og være både en rettighet og en plikt for den nyutdannede.

Styrking av praksisdelen i lærerutdanninga og veiledning av nyutdannede bidrar til å binde sammen lærerutdanningen og læreryrket. For at studentene skal få en høy bevissthet om innholdet og kompleksiteten i lærernes oppgaver og rammer, må profesjonsaspektet gjennomsyre lærerutdanninga. Sterk profesjonsbevissthet i kombinasjon med gode fagkunnskaper vil føre til at lærere blir mer trygge og kritiske overfor pedagogiske motestrømninger.

I anledning av at 5. oktober, er Verdens lærerdag, ønsker vi å fokusere på læreren, lærerutdanneren og lærerens betydning for elevene. Våre lærere er klare for å bidra til at morgendagens skole blir enda bedre enn dagens opplæring, og til at fag og metoder videreutvikles for å møte nye behov. Takk for god innsats og gratulerer med dagen!