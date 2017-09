Gremmes over holdningene til den norske jeger

Skrevet av "Dyrevenn & jeger"

Overskrifta kunne like gjerne vært "norske arter i trøbbel", for det er det som er situasjonen. Flere arter hønsefugl, vadefugl og måkefugl og pattedyr som tidligere var jaktbare uten at det gikk ut over bestanden, er i dag å finne på diverse lister over truede eller sårbare arter.

Det er som regel snakk om et økonomisk spørsmål. Da sitter gjerne skylappene tett.

Mange jegere har både liten artskunnskap, de har liten interesse for natur og dyrearter som sådan, og har dermed ikke evnen/interessen for å ta vare på mangfoldet.

Holdningene

Se bare på rovdyrdebatten. Som jeger i snart 50 år gremmes jeg over holdningene til den norske jeger, for ikke å snakke om de "foreningene" de er medlemmer av.

Det burde være en selvfølge at jegere er like mye medlemmer av naturvernforbundet, som av Norges jeger & fisk. Naturvernforbudet har ikke imot jakt, og de ønsker levedyktige bestander som tåler at man jakter på de, samt å bevare leveområdene deres. Det burde også være i enhver jegers interesse.

Samspillet

Jeg sier ikke at alle jegere er slik, heldigvis, men jeg frykter at den moderne jeger i dag i stor grad har mistet nærkontakten til dyreliv, utmarka og forståelsen av hvor viktig det er å tilnærme seg natur på riktig måte. Det å ønske enkelte dyrearter bort, enten det er veps, mygg eller bjørn er meningsløst. Alle arter utgjør et samspill, og jo mer vi dumme mennesker tukler med det, jo mer ødelegger vi.

Jegerne må unngå å skape morløse kalver Det er et viktig prinsipp at jegerne skal unngå å felle mordyr fra kalv. Likevel skjer dette for ofte.

Jeg vil avslutte innlegget mitt med noen ord fra en som levde nært naturen hele sitt liv, dikteren og forfatteren Hans Børli. Han siterer fra en bok, hva en creek-indianer fra det nordlige Canada hadde sagt:

"Jeg dreper aldri en fugl eller et dyr uten å føle sorg. Alle virkelige jegere må ha denne følelsen, som hindrer dem i å drepe for drepingens skyld. Det er ingen glede i å ta et liv, og derfor legger Den Store Ånd en skygge i ditt hjerte når du ødelegger en av hans skapninger ".