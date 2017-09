Ser frem til fire nye år

Skrevet av Ola Gimse Estenstad, Unge Høyre:

Jeg gleder meg til å se fortsatt utvikling av Trøndelag og håper selvfølgelig at vi får beholde vår godeste Linda Hofstad Helleland i regjering.

Massiv utbygging

De siste fire årene har vi sett massiv utbygging av Trøndelag, og dette kommer vi til å fortsette å se fremover. Når man har parti som prioriterer samferdsel får man bedre kollektivtilbud og veier, som i Trøndelag.

Følg Ola i Oslo på P3snap Ola Gimse Estenstad fra Melhus har tatt over Snapchat-kontoen til P3.

Det klages selvfølgelig fortsatt over dårlig kollektivtilbud, men ting har blitt mye bedre. Statens satsing på kollektiv har økt, og vi ser at flere veier nå enn før blir bygd. Ikke minst for oss trøndera skal E6 bli bedre og breier. Dessverre tar utbygginger tid, men det er søren meg verdt det når den blir ferdig.

Folkets minister

Linda har nå sittet i regjering de siste to årene. Hun har gjort en utrolig god jobb som kulturminister. Hun har anerkjent andre sporter enn bare fotball. Hun har støtta opp under de frivillige. Og hun har kjempet for bedre kulturtilbud i hele landet. Siste jeg så i media skulle hun arrangere en fest for norske artister. Om dette ikke er en folkets minister så vet ikke jeg.

De neste fire årene kommer til å bli enda bedre enn de som var. Med fortsatt satsing på Trøndelag og på Norge. E6 skal bygges videre, velferdstilbudene skal bli bedre og landet skal rustes for fremtiden. For er det noe jeg vet så er det at vi Høyre tror på Norge!