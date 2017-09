Forenklet standard på gang- og sykkelvei - en løsning for Hermanstad

Skrevet av Stine Estenstad, varaordfører (Høyre), Mikal Kvaal, leder av, teknisk komite (Høyre), Guro Angell Gimse, kommunestyrerepresentant og påtroppende stortingsrepresentant (Høyre)

Utfordringen har vært finansieringen av gang- og sykkelvei fra Losenkrysset til Hermanstad.

Fylkeskommunens prosjekt for bygging av gang- og sykkelvei med forenklet standard, ser nå ut til å bidra til en kostnad som er til å leve med.

Dyr veibygging

Vi har et spesielt høyt kostnadsnivå på bygging av veier i Norge. Dette gjelder også gang- og sykkelveier. Det koster dobbelt så mye å bygge vei i Norge som i Sverige. Det er det ingen grunn til.

Fylkeskommunens prosjekt skal nå utfordre etablerte standarder og kontrakter ved bygging av gang- og sykkelveier i den hensikt å få mer gang- og sykkelvei for pengene.

Det kan dreie seg om en noe smalere gang- og sykkelvei enn det håndbøkene til Statens vegvesen skisserer eller andre stedsaktuelle tiltak som får ned kostnadene. Det er samtidig viktig at trafikksikkerheten ivaretas.

Krav til utbygger

Da potten for bygging av infrastruktur i kommunene er liten, er det helt vanlig at kommuner ilegger utbygger krav om å koste infrastruktur som gang- og sykkelveier til sine byggeprosjekter.

I tilfellet Hermanstad har kostnaden for gang- og sykkelvei vært så stor at det ble vanskelig for utbygger å dekke alt dette. Vi har vært svært opptatt av å finne gode løsninger for å få utløst bygging.

Da vi hørte om mulighet for å være med i fylkeskommunens prosjekt for forenklet bygging av gang- og sykkelveier, kontaktet vi fylkeskommunen og ba om å få være med.

Pilotprosjekt

Strekningen på 2,1 km er nå med i pilotprosjektet som forutsetter lokal medfinansiering.

Fylkeskommunen bidrar med 7 millioner kroner. Prosjektet blir utlyst i høst og er planlagt gjennomført som totalentreprise, hvor entreprenøren får ansvaret for både prosjektering og utførelse. Dette for å oppnå innovative løsninger og dialog med entreprenør i bransjen for kostnadseffektiv og forenklet utbygging.

Forskuttering

Melhus kommune bidrar med penger til forskuttering av prosjektet.

Slik det ser ut nå vil kostnaden pr. bolig komme seg på maksimalt 40.000 kroner før gevinsten på forenklet standard er regnet inn.

Vi ser fram til å få være en del av prosjektet som vil bety mye for Melhus og Hermanstad, men som også kan bli et eksempel til etterfølgelse for hvordan alle kommuner kan få mer gang- og sykkelvei for pengene.