Fremtidstro og ny politikk vant valget

Skrevet av Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse, påtroppende stortingsrepresentanter, Høyre

Da Trygve Bratteli en gang ble spurt om hva som var hemmeligheten bak Arbeiderpartiets massive dominans i etterkrigstidens Norge, svarte han: «Vi forsto den tid vi levde i, og ga svar menneskene trodde på».

Høyre vant valget fordi vi snakket om et Norge folk kjente seg igjen i. Vi ga troverdige svar på de utfordringene folk opplever i sin hverdag.I forrige periode ble det gjennomført en rekke tiltak som sørget for at det ble skapt flere jobber, elevene lærte mer og helsekøene gikk ned. Samtidig har Høyre kontinuerlig utviklet politikken for å finne løsningene på virkelige problemer for folk flest. Utfordringene i Norge er ikke de samme nå, som de var for fire år siden.

I valgkampen har Høyre snakket om egen politikk. Vi har fortalt folk i Trøndelag at vi vil få på plass ny E6 raskere, mer helhetlig og billigere enn våre politiske motstandere. Vi har sagt at vi fortsatt vil sørge for å støtte opp under kommunens satsing på eldreomsorg og vil følge prosjektet 100 år i eget hjem med interesse framover. Samtidig fortsetter vi å bidra til god finansiering av sykehjemsplasser. Vi har fortalt at vi vil ha mer kunnskap i skolen og kortere helsekøer.

Venstresida har forsøkt å male et dystert bilde av Norge som få har kjent seg igjen i. Det har ikke manglet på påstander om at Norge har blitt et kaldere samfunn, at landet går i feil retning, at distriktene blir lagt ned og at økonomien er i krise. Samtidig som de har kommer med skremsel, har det vært vanskelig å se hva venstresida egentlig har vært for. Enda vanskeligere har det vært å se hva det politiske prosjektet deres skulle være.

På valgdagen ga folk uttrykk for hva de ville ha mer av. Folk ville fortsatt ha politikere som står oppreist i en storm, med tydelige politiske visjoner og svar på utfordringer som folk opplever i hverdagen. Tilliten folk har gitt Høyre må forvaltes godt. Vi skal levere på de politiske løsningene vi har lovet velgerne som skal sørge for at Norge også i fremtiden er et av verdens beste land å bo i. Det handler i korte trekk om satse på kunnskap i skolen, bidra til at det skapes flere jobber, få ned behandlingstidene, bygge vei og få mer politi.