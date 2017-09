Skrevet av N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge

Veiledningssenteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper. Hvem er vi? N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt Norge er et lavterskeltilbud for de som blir berørt av mennesker som sliter med rus eller psykiske lidelse i regionen.

Vi har kort ventetid og brukerne trenger ingen henvisning. De får oppfølging over tid, tilpasset deres behov. Hva tilbyr vi? Gratis veiledning på Veiledningssenteret, over telefon eller på ett av våre utekontor og hjelp til å kontakte aktuelle instanser i hjelpeapparatet. Samtalene er individuelle og i gruppe.

Vi har også konferanser og foredrag om pårørendearbeid. Tema for samtaler kan være alt fra bearbeiding og sortering av tanker og følelser, til arbeid med grensesetting og det å ta vare på seg selv som pårørende. Det er opp til brukeren hva vi tar tak i.

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge støtter Kristin Myrmel i hennes arbeid med å gi ut en ny utgave av boken «Alternativ X» fordi boken bidrar til at pårørende til rusmiddelavhengige får et bedre liv.

Vår visjon er: En bedre hverdag for pårørende. Sjef i eget liv.

Her finner du oss: N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge.

