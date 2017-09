Skrevet av Liv Beate Eidem, LOs familie og likestillingspolitiske utvalg Sør-Trøndelag

Heterofile, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer. Alle er vi like mye verd.

Hvorfor er det så vanskelig å behandle alle likt? Hvorfor skal man anta at alle du møter er hetro? Er det så vanskelig og bytte ut ordet dama eller mann med partner? Er det så vanskelig å tenke seg at et barn kan ha flere mødre eller fedre? Er det så vanskelig å bytte ut mor og far med foreldre eller foresatte når du snakker til en forsamling? Blir arbeidsdagen ødelagt hvis du ikke forteller en homovits? Har du tenkt på hvor mye det sårer en person å fortelle en vits om et ømt tema, som er vanskelig og snakke åpent om? Hvorfor skal ikke homofile få gi blod på lik linje som de hetrofile?

I 2017 så skal ikke folk bli overrasket om en kollega eller venn står fram som homofil.

Det skal være greit, normalt og helt ufarlig å gjøre.

Vi i LO kan ikke akseptere at det i 2017 fortsatt er fordommer, derfor vil vi i fagbevegelsen gå i foran i kampen mot slik diskriminering. Diskriminering på grunn av seksuell orientering må tas på alvor.

Kampen for homofile, lesbiske og transpersoners rettigheter må fortsette. LO vil bekjempe all form for diskriminering i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

Hver grunn til å la være er en grunn til å delta #gåformeg

Vi oppfordrer alle til å besøke LO sin stand og gå sammen med oss i Trondheim Pride-paraden lørdag 16. september!