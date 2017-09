Katastrofen må bryte lydmuren!

Skrevet av Marit Sognli Gladsø, leder i Melhus Røde Kors og Martin Winsnes, nestleder i Gauldal Røde Kors

Omfanget av sultkatastrofen i Øst-Afrika og Jemen er enorm, og rammer i dag 30 millioner mennesker. Det er seks ganger så mange som Norges befolkning. Barn må gå dager, kanskje uker uten mat og vann. Nesten alle husdyra er døde, familier må flykte i ukevis – ofte i områder helt uten veisystem. Det er intens varme og tørke.

Før valget ble det snakket mye om norske verdier. Mange vil mene at det er en norsk verdi å hjelpe de som har mye mindre enn oss. Mange har også allerede bidratt. Røde Kors har gjort mye, men vi er nødt til å gjøre mer. Mye, mye mer. Derfor trenger vi din støtte.

Lørdag 16. september gjennomfører Røde Kors en nasjonal innsamlingsaksjon for sultkatastrofen i Øst-Afrika og Jemen. Målet vårt er å samle inn 10 millioner kroner. I hele Sør-Trøndelag vil Røde Kors selge vafler, gå med bøsse og oppfordre publikum til å gi. I Somalia, Jemen, Sør-Sudan og Nigeria ville mange tusen mennesker allerede vært døde hvis de ikke hadde fått tidlig hjelp. Med 10 millioner kroner kan vi hjelpe mange, mange flere.

Hjelpen når frem

Tallet på de som er rammet av sultkatastrofen er nå oppe i 30 millioner mennesker – og det øker hver dag. Pengene hver og én av oss gir går direkte til nødhjelpsarbeidet, og Røde Kors er i alle landene der sultkatastrofen er et faktum.

I Somalia har 1,4 millioner mennesker hittil fått hjelp fra Røde Kors og over 21 000 underernærte barn har fått livreddende behandling. I Sør-Sudan har Røde Kors gitt helsehjelp og delt ut matrasjoner. I flyktningleire nord i Uganda bor det nå 800.000 flyktninger fra Sør-Sudan. Røde Kors sørger for helsehjelp, tilgang til rent vann og sanitæranlegg i fire av disse leirene. Våre vanningeniører reparerer brønner og vanninstallasjoner i områder hvor tilgang er vanskelig for andre organisasjoner.

Røde Kors deler ut såkorn, jordbruksutstyr og fiskeutstyr for å gi mennesker en økt mulighet til å klare seg gjennom vanskelige perioder. Sykehus og klinikker får utstyr og medisiner for å kunne behandle syke og skadde. I enkelte områder er tilgang for humanitære organisasjoner svært farlig på grunn av vold, krig og konflikt. Man må derfor spørre seg hvordan det kan være så øredøvende stille om katastrofen i norske medier – en katastrofe som rammer så uendelig mange?

Samme jordklode

Mediene er fortsatt fulle av valgstoff, og slik skal det være. Her i kommunen er vi opptatt av våre innbyggere, våre eldre og yngre, og arbeid for alle. I ny og ne er det også drivstoffprisen som tar oppmerksomheten. Siden vi lever på samme jordklode, er det fristende å sette det opp mot hva det koster å redde et lite menneskeliv i Somalia, Sør-Sudan eller Jemen.

For 250 kroner kan et underernært barn få behandling. For 350 kroner kan et kolerarammet barn få behandling helt til det er friskt. For prisen av en full tank på bensinstasjonen kan du med andre ord gi langvarig, livsviktig hjelp til to barn.

Ikke misforstå, det er viktig med oppvekst, velferd og helse her i kommunen. Men samtidig mener vi i Røde Kors at det er vår plikt å si ifra om den stille katastrofen som rammer 30 millioner av våre medmennesker.

Ingen motsetning

Vi i Røde Kors følger selvfølgelig diskusjonene om helseprioriteringer, veifinansieringer og skole. De er viktige. Vi må ikke glemme lokalsamfunnet, og våre frivillige står på for de som trenger vår hjelp i kommunen. Samtidig får vi inn sterke rapporter fra delegater og frivillige på oppdrag i Øst-Afrika og Jemen. De ser desperate foreldre som koker blader de finner til barna sine for å overleve. Mødre som har måttet ta det umenneskelige valget om å legge fra seg sitt nyfødte barn i veikanten, for å kunne flykte med sine to andre. I Sør-Sudan, der det i store deler av landet ikke er veier å kjøre på, flykter med det lille de har fra overfall, voldtekter og massakre.

Røde Kors prioriterer å dekke humanitære behov der andre organisasjoner ikke jobber. Vi ønsker nå å trappe opp innsatsen ytterligere. Behovet er enormt i Øst-Afrika og Jemen, og vi har ingen tid å miste.