Kommunistene og valget

Skrevet av Harald Ø. Reppesgaard, for styret i NKP Midt-Norge

Siden 1923 har NKP stilt lister til alle valg for å framheve vår ideologi og politikk.

I 2002 ble loven endret. Nye partier må ha minst 500 underskrifter for å stille liste til stortings- og fylkestingsvalg; 300 ditto til kommunevalg.

Etablerte partier med en viss oppslutning ved valg kommer inn under de "forenklede" regler og slipper å samle underskrifter. Til tross for stemmer i alle fylker vi stilte lister er vi ikke blant de «forenklede».

Vi har klaget for døve ører. Ingen partier vil ta opp saken. Det er brudd på den demokratiske retten til å stille til valg vi har deltatt i i alle år.

Alle er ikke med

Parolen om at «alle skal med» etter 22. juli 2011 gjelder ikke NKP. Er NKP for farlig? Av ulike grunner har vi ikke kunnet samle inn 500 underskrifter ved dette valget. Vi beklager at vi ikke kan gi våre sympatisører og andre ei liste der de kan stemme etter sin overbevisning.

Allikevel vil NKP markere seg i valgkampen. Vi etterlyser viktige saker som ikke nevnes bl.a. utenrikspolitikk og minoritetene som uføre og handikappede og samenes situasjon. Skatt og velferd er viktig nok men kommer skyggen av den spente internasjonale situasjonen Norge er i og selv har bidratt til. Vel 70 prosent av vår befolkning vil ha dette på dagsorden.

Krigsnasjonen Norge

Norge er blitt en krigsnasjon. Etter krav fra USA skal vi ruste opp som aldri før. Vi har deltatt i kriger i Afghanistan, Irak, Libya mot flertallets vilje. Vi gir politisk og militær støtte til IS i Syria. Hjemme er det utstasjonert US-marines på Værnes, Vi har US-våpenlagre i Midt-Norge, vi støtter opp om USAs 800 militærbaser i verden. Stoltenberg som er sjef i NATO er den fremste propagandist mot Russland. Norge stemte ikke for et forbud mot atomvåpen i FN som er mot flertallet i vårt land. Sanksjonene mot Russland har påført Norge tap av eksportinntekter i de siste årene på 20 milliarder. Er vi tjent med det samtidig som vi truer med krig?

De uføre og utslåtte i samfunnet finner ingen nåde hos Erna eller Gahr Støre. De utgjør ingen stemmevekt. Samenes tap av rettigheter i tvisten om Europas største vindmøllepark på Fosen synes uinteressant selv i et år Erna serverte godord om samene i feiringen til «Tråante» i februar. Samene utgjør heller ingen stemmevekt.

Vi tror på Norge Valget står mellom trygg ledelse med Erna, eller et Ap-alternativ hvor Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet og Rødt kan få stor innflytelse.

NKP fokuserer på slike saker i debatten, selv uten valgliste, og sosialismen som alternativ til rovdyrkapitalismen i landet.

Vi kommer sterkt tilbake til valgene i 2019!