Helse er viktigst!

Skrevet av Geir Arild Espnes, stortingskandidat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Når mennesker blir spurt om hva som er aller viktigst for dem, svarer de nesten helt uten unntak: helse. Dette gjelder mennesker over hele kloden.

Politikere bør derfor ha helse øverst på prioriteringslista si.

En god helsepolitikk skal gi trygghet og nærhet til helsetjenestene, samt en god og kunnskapsbasert folkehelsepolitikk. Dette er avgjørende.

I Senterpartiets visjoner og program finner du at vi har tatt dette på alvor. Vi vil sørge for at du har et lokalsykehus ikke altfor langt unna der du kan få hjelp fort i akutte tilfeller og gode spesialtjenester ikke for langt fra deg når det er nødvendig.

Vi vet at det gjenstår noe på det å få de riktige pasientene på riktig plass alltid, men det er registrert og skal løses så snart vi er på plass i regjering. Så vil også, nettopp fordi vi er Senterpartiet, arbeide hardt for å legge til rette for at lokalsamfunnene der folk bor skal være gode å leve i.

Om godt folkehelsearbeid og fremming av helse skriver Verdens helse-organisasjon at det er viktig at dette arbeidet skjer demokratisk. At beslutninger og bestemmelser om tiltak i samfunnene skjer i de lokale demokratiet, bare da kan folkehelsearbeidet bli godt forankret hos menneskene i lokalsamfunnene.

Dette er senterpartipolitikk, og Senterpartiet er selve garantisten for sterke distrikter og et sterkt lokalt sjølstyre. Samfunnene blir best når flest mulig beslutninger tas der menneskene bor og av de som bor der.

Hvis du også mener at dette er den beste måten å bygge helsefremmende, sterke og gode lokalsamfunn på så bør du stemme på Senterpartiet den 11. september. Vi skal ta godt vare på stemmen din og bidra til at du sjøl får være med å bestemme om hvordan ditt lokalsamfunn skal utvikles - enten det er i by eller bygd.