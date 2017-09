Fritt behandlingsvalg kan bety forskjellen på liv og død

Skrevet av Marie Husby Valland, styremedlem Trondheim Høyre

For omtrent 2 år siden innførte Høyre en ny ordning i det norske helsesystemet; fritt behandlingsvalg.

Siden da har over 3500 mennesker benyttet seg av ordningen, og køene inn til psykiatrien og rusomsorgen har gått kraftig ned.

Arbeiderpartiet vil fjerne denne ordningen fordi den «kun» har hjulpet 3500 mennesker med rusproblemer eller psykiske lidelser.

I Norge i dag har vi mange mindre private institusjoner som spesialiserer seg på rus eller enkelte psykiske lidelser. Før måtte rusavhengige og personer med psykiske lidelser vente i månedsvis på å få hjelp på et offentlig sykehus, med mindre man hadde nok penger til å betale et privat sykehus. I det offentlige blir man ofte møtt med tvang, noe som hjelper veldig lite. 3500 personer har til nå kunnet velge helt fritt mellom private og offentlige institusjoner – og det på statens regning.

Størrelsen på lommeboka skal nemlig ikke ha noe å si for hvor raskt du får den hjelpen du trenger. Den skal heller ikke bestemme hvilket tilbud du kan benytte deg av. De private sykehusene finnes allerede, men de har tidligere stått med mange tomme plasser mens helsekøene og ventetidene steg kraftig. Med fritt behandlingsvalg får alle tilgang på den behandlingen de selv ønsker.

Sylvi Listhaug gjør lærerjobben vanskelig Vi trenger en minister som fremmer integrering, ikke en som skaper frykt og intoleranse.

Forkortede ventetider er også viktig årsak til at vi må beholde fritt behandlingsvalg. Kortere helsekøer kan bety forskjellen på liv og død for veldig mange. I det offentlige systemet følger man et ganske fastlagt opplegg, men dette passer ikke for alle. Hvert individ med psykiske lidelser eller rusavhengighet har ulike behov. Derfor er det så viktig å la dem velge et opplegg de selv har tro på. I tillegg kan det gi en mestringsfølelse å få velge sykehus selv. Det kan bety så mye for den det gjelder.

Alle som ber om hjelp skal få den hjelpen de trenger – når de trenger den. 3500 personer har så langt fått en ny start på livet, og Høyre ønsker en utvidelse av fritt behandlingsvalg som vil føre til at enda flere får den hjelpen de trenger. Det skal ikke spille noen rolle om sykehuset er privat eller ei; staten skal betale behandlingen din uansett!

Høyre vil ha Norge på sitt beste. Det får vi ikke med økende helsekøer og ventetider. Særlig ikke når det er ledige plasser hos private aktører. Alle skal få den hjelpen de trenger når de trenger den! Høyre vil kjempe for de svakeste hver dag de fire neste årene. For det er først når alle får rask hjelp at vi kan få et Norge på sitt beste!