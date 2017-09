En bedre fremtid må velges nå!

Skrevet av Adrian Leander Skagen, landsstyrerepresentant for Grønn ungdom Sør-Trøndelag

Dagens unge kan få skikkelig gode liv.

Et liv der du står opp om morgenen og jobber med fornybare ressurser, for å finansiere en fortsatt trygg velferdsstat.

Der du kan reise hjem om ettermiddagen med nullutslippsbuss eller elbil. Enkelt og billig, uansett hvor i landet du bor.

Der du produserer din egen strøm på taket, som du selger til det europeiske kraftnettet de dagene sola skinner sterkest.

Der du drar på jobbreise mellom byer, eller ferie mellom land, raskt og behagelig med lyntog. Der familien din har bedre helse, fordi dere spiser sunnere mat og puster renere luft.

Der du tjener på å ta valgene som er best for verden. En fremtid der søppel er et fremmedord, fordi ressurser brukes smartere.

Der havene er renere, jordene mer fruktbare, skogene grønnere, og samfunnet mer stabilt. Der verden blir mer rettferdig. Der færre sulter, og flere lever gode, trygge liv.

Utskifting

Hvis dagens unge skal få en slik fremtid, er det nødt til å skje en utskiftning på Stortinget til høsten.

Dagens politikk styrer oss mot en verden som er 3-4 grader varmere. I en slik verden vil det bli svært vanskelig å skape trygge, stabile velferdssamfunn.

Vi har bare noen få år igjen med dagens utslippsnivå før karbonbudsjettene er fylt. Allikevel har alle tidligere regjeringer fortsatt å øke utslippene, i stedet for å skape løsninger som tar vare på mennesker og klimaet.

De Grønne

Det er langt fra umulig å ta grep for en bedre fremtid. Det har De Grønne vist, gjennom å legge frem et alternativt statsbudsjett som kutter utslipp i tråd med Paris-avtalen, og gjennom å gjøre Oslo til verdens miljøhovedstad.

Nå trengs De Grønne med en større gruppe på Stortinget. Vi har ikke tid til å vente med å skape en bedre fremtid!