Solberg-regjeringen gjør en god jobb

Skrevet av Jonny Folstad, Singsås

I likhet med mange andre prøver jeg å følge godt med i norsk politikk, og jeg mener stortingsvalget 2017 blir et meget viktig valg for Norge.

Skal vi ta to skritt bakover, eller skal vi utvikle Norge videre i framtida?

Færre kommuner

Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om at kommunesammenslåing er nødvendig, men bare solbergregjeringen har krefter til å gjøre noe med det. Jan Tore Sanner fra Høyre har sørget for at det er 73 kommuner færre nå enn da Arbeiderpartiet styrte landet.

Det betyr at skattebetalerne har 73 rådhus, 73 ordførere og 73 rådmann mindre å betale på.

Jonas Gahr Støre skal sitte i regjering med Senterpartiet, som ikke har tenkt en ny tanke siden siste verdenskrig.

Dyrere drivstoff

Han blir også avhengig av SV, MDG og Rødt, norske bilister risikerer å våkne opp til en bensin- og dieselpris på 25 kr literen, noe som også vil ramme næringslivet hardt.

Vi har også fått kontroll på innvandringspolitikken, noe som er helt nødvendig både økonomisk og sikkerhetsmessig. Norsk økonomi går meget godt, til tross for at oljeprisen bare er en tredjedel av hva den var da Stoltenberg ledet landet.

Med sin avhengighet av MDG, SV og Rødt, setter Støre 200.000 oljearbeidsplasser i fare, samt at velferdsnivået vårt må senkes kraftig, grunnet store tapte inntekter for den norske stat.

Øke skattene

Støre vil umiddelbart når han blir statsminister øke skattene med 15 milliarder kroner, uten helt å begrunne hva han skal bruke disse pengene til. Men skatteøkningene må nok til for å betale for reversering av reformer som solbergregjeringen har startet på.

Støre har bevist gjennom sine private økonomiske disposisjoner at han ikke er rette mann til å styre landet.