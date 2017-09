Vi tror på Norge

Skrevet av Linda Hofstad Helleland, Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse, Stortingskandidater Høyre

Nå er optimismen tilbake i Norge. Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Dette gir mer velferd og vi kan gjøre mer for de som trenger det mest. Til tross for en alvorlig flyktningkrise og det kraftigste oljeprisfallet på 30 år bygges det nå veier og jernbane sammenhengende og helt, i stedet for stykkevis og delt. Elevene lærer mer på skolen, mens færre faller fra og det står 80 000 færre mennesker i helsekø. Dette er resultatet etter fire år med Høyre i regjering.

Neste periode vil Høyre kjempe for å styrke forsvar og beredskap, mer kunnskap i skolen,skape flere jobber, og trygg omsorg og raskere behandling i helsevesenet. Årets stortingsvalg er det viktigste på lang tid. Valget står mellom trygg ledelse med Erna, eller et Ap-alternativ hvor Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet og Rødt kan få stor innflytelse.

Vil du ha Erna som statsminister må du stemme Høyre på mandag (husk: du kan forhåndsstemme også).