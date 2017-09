Er Høyre ærlige om sykelønn?

Skrevet av Gunn Elin Flakne, nestleder i Fagforbundet i Sør-Trøndelag

Venstre sier rett ut at de vil svekke ordningen, og Frp vil se på ordningen – hva nå det betyr. Den konservative tenketanken Civita foreslår konkrete kutt.

Det samme gjør de borgerlige ungdomspartiene, og for noen dager siden stod Høyres stortingskandidat Kristian Tonning Riise fram med samme budskap. Forslagene har fått støtte fra arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, Virke og NHO.

Er det rart fagbevegelsen er bekymret?

Vær ærlig, Høyre! Dere går til valg på at dagens sykelønnsordning skal endres. Dere skriver i partiprogrammet deres (side 48) at dere skal sette ned et utvalg som skal vurdere hele ordningen. Hvis dere ikke ønsker endringer - hvorfor skal dere sette ned et utvalg da?

Er det galt å advare mot at den store alliansen som vil kutte i sykelønnsordningen, og det på den mest mulig usosiale måten, nemlig ved å kutte sykepengene til for eksempel 80 prosent av lønna, som er det oftest brukte tallet? Det vil ramme dem som sliter med varige helseplager mer enn noen andre. Det vil ramme lavtlønte og kvinner. Ingen kan være uenig i at det er usosialt.

Snur debatten på hodet

Borgerlige politikere snur debatten på hodet når de sier vi må kutte i sykelønna for å bevare velferden. Sykefraværet er på vei ned og vi har kommet over halvveis i de ambisiøse målene for IA-avtalen. I Norge har vi høy sysselsetting, og med høy sysselsetting kommer også et høyere sykefravær. Et inkluderende arbeidsliv gjør at kronisk syke kan jobbe, noe som også kan føre til høyere sykefravær. Dette er uansett bedre enn at de faller ut av arbeidslivet.

Fagforbundet forsvarer sykelønnsordningen, vi vil bevare normalarbeidsdagen og arbeidsmiljøloven.

For å sikre flere hele, faste stillinger, redusere midlertidighet og en rekke andre viktige saker i denne valgkampen må vi bruke stemmeretten.

Vi er mange som frykter for sykelønnsordninga hvis Høyre og Frp får fire nye år.