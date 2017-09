Skrevet av Hans Lieng, Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag

Nylig uttalte Sylvi Listhaug til NRK at Frp vil sette alle asylsøkere uten avklart identitet i lukket mottak. Menneskerettighetene skal settes til side om nødvendig. Slik stempler integreringsministeren en stor gruppe mennesker som potensielle terrorister. Alder ingen hindring.

Samtidig skjerper regjeringen innsatsen mot mobbing og trakassering. Skoleledere og lærere kurses, og alle er enig om at det trengs en felles innsats for å sikre alle elevene et godt arbeids- og læringsmiljø. Dette innebærer i høyeste grad arbeidet for å integrere minoritetsspråklige elever i skolefellesskapet. Ingen barn er født rasister. Alle mennesker har like høy verdi, inntil voksne forteller noe annet. Nå er ministeren for innvandring og integrering i ferd med å fortelle barn og unge at enkelte elever er farlig. Hun snakker om en gruppe mennesker som har en annen hudfarge og en annen tro. Sylvi Listhaug gjør lærerjobben vanskelig i sin iver etter å kapre flest mulig velgere.

Dette innlegget er en varsling! Vi trenger en minister som fremmer integrering, ikke en som skaper frykt og intoleranse.