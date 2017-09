Politikere må lytte til folk

Skrevet av Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant

Hensynet til folkemeningen har alltid stått i sentrum for Frp. Vi må aldri glemme at vi politikere er valgt inn for å representere nettopp folket. Det er dem vi skal representere og lytte til.

DAB enten vi vil eller ikke Myndighetene har bestemt at radiosignalene skal formidles digitalt, og radiokanalene må bare gjøre som de får beskjed om.

Et grelt eksempel på politikere som ikke vil lytte finner vi i den pågående omleggingen fra FM til DAB. Det store flertallet av befolkningen ønsket seg ikke en slukking av FM-nettet. Like fullt tvang stortingsflertallet gjennom et teknologiskifte som på ingen måte var etterspurt der ute. Frp var det eneste partiet som var i mot, nettopp av hensyn til forbrukerne og hva folk flest ønsket. Dessverre ble vi nedstemt.

Flere radiokanaler ut av FM P4 og Radio Norge forsvinner fra FM-nettet fredag.

Resultatet er at forbrukerne nå får en regning i milliardklassen. Millioner av radioapparater i hus, hytter og biler blir nå praktisk talt ubrukelige og må erstattes med DAB-radioer.

For en vanlig familie kan dette utgjøre mange tusen kroner.

Jeg vil faktisk påstå at dette er forakt for velgerne på sitt verste. Det skal man vokte seg vel for.

Jeg tror det i ettertiden også vil stå som et symbol på hvor galt det kan gå da politikere skal bestemme teknologiutviklingen.

DAB-saken er en illustrasjon, og det finnes dessverre nok av små og store eksempler der politikerne ikke lytter tilstrekkelig til folkemeningen. Alt fra radioteknologi til innvandringspolitikk.

Tendensen kan man også se i utlandet. I ytterste konsekvens kan det være farlig og undergrave demokratiet. Jeg sier selvsagt ikke at DAB-saken er det verste eksempelet, er farlig eller undergraver demokratiet. Imidlertid bidrar den til politikerforakt og står som et eksempel på politikere i utakt med folket – folket som valgte dem.