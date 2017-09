Skrevet av klassekontakter på niende trinn, Eid skole

Niende trinn ved Eid ungdomsskole har hatt førstehjelpskurs. Klassekontaktene la forløperen til kurset i vår, da vi hadde en sosial og utviklende kveld for ungdommer og foreldre med yrkesinformasjon fra seks foreldre, kort innføring i svinge seg til musikken ved å danse swing og foredrag fra Melhus Røde Kors med tema: Hva gjør jeg om jeg er førstemann på plassen og bør gi førstehjelp? Å tørre å slå nødnumrene.

Forståelig

«Livredd eller redde liv, hva bør vi gjøre om vi står midt oppe i det?» Kursholder: Melhus Røde Kors ved Gunnar Slåen. Hølonda Sanitetsforening sponset kveldsvakt, og vi takker dem for de sponset kveldsmaten. Det var to kurskvelder, og disse var tirsdag 22. august og onsdag 23. august. Tidspunkt 18 – 21. Eid skole, musikkrommet. 9 deltakere på tirsdag og 11 på onsdag. Kursleder Gunnar Slåen bandt teori og praksis sammen med historier som synliggjorde hvilke tiltak du som førstehjelper skulle gjøre i slike situasjoner. Det ble to gode og vel gjennomførte kurs med et høyt faglig innhold fremsagt på en god forståelig måte med en god dialog med ungdommene og praktiske øvinger.

Dype sår

Under kurskveldene ble lunge- og hjerteredning gjennomgått, og deltakerne fikk lære hva en gjør om noen setter noe i halsen, hva gjør man når noen har fått dype sår eller om det har vært kraftige fall eller kollisjoner. Dessuten hvilke nødnumre ringer man om en medisinsk og kritisk helsesituasjon for personer er oppstått (113). Da får man kontakt med medisinsk nødtelefon der det sitter personer som er godt skolerte og vant til å håndtere krisesituasjoner.

Det kan hende du er første person på ulykkesstedet, og med i din førstehjelp til den forulykkede redder denne personens liv.

Særlig er det viktig å tenke på at personen har frie luftveier, at en stopper større blødninger og sørge for at vedkommende får medisinsk hjelp av helsepersonell ved å ringe nødnumrene.

Melhus Røde Kors fokuserte på praktiske øvinger, noe som er lett å fremkalle i minnet hva man skal gjøre hvis man må gi førstehjelp til noen. Da slår hjernen inn på noe gjenkjennelig og utfører det slik de hadde øvd på selv om det er kaotiske forhold rundt en.