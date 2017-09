Hvilken jordvernstrategi har Høyre og Ap?

Skrevet av Anne Sørtømme, kommunestyrerepresentant SV og Brit Eva Eidsmo, 2.vara SV

I TB 1/9 kan vi lese om formannskapets befaring i Melhus sentrum. Temaet som er gjengitt i artikkelen er park og stier, og varaordfører Stine Estenstad er sitert på følgende: «Vi er nødt til å ta areal til en park. Her er det åker, men ikke hus. Åkeren er under press for boligutvikling. Jeg tror det ville ha vært veldig flott om vi hadde fått til en park her».

Flott med park

Park er flott. Men avgangen på dyrkajord, og spesielt i Melhus, er en katastrofe. SV har ved mange anledninger ytret seg om verdien på matjord, og brakt mange fakta på bordet. Vi har også stått på for jordvernet når saker har blitt behandlet i kommunestyret, uten at vi har hatt så altfor mange meningsfeller i de andre partiene.

Ifølge KOSTRA-rapporteringen til SSB ble det fra 2007-2016 omdisponert 2000 dekar jord i kommunen. På landsbasis ligger Melhus som nummer fire av landets kommuner i å omdisponere dyrka mark.

Greit å ta åker?

Denne gangen utfordrer vi Høyre og Ap: Hva betyr jordvernet for dere? Går det en grense for når det er greit å ta en åker, eller hvor det er greit å ta en åker? Hva med nasjonale mål? Hvordan har dere tenkt å praktisere jordvern i tettstedene i Melhus?

En åker er ikke mer under press enn hva vi politikere lar den være. En åker er et opptatt næringsareal som er til gangs for oss alle, ikke bare bonden. Og når det gjelder park, hva med å la bilene (les parkeringsareal) i Melhus sentrum vike?

Parkeringa må på sikt under jorda, og dette må det jobbes aktivt med for å finne spleiselag og finansieringsløsninger. Ellers har vi mange sentrumsnære områder i kulturlandskapet som kan brukes og tilrettelegges til rekreasjon. Men åkeren lar vi ligge.