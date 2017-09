Ditt valg 11. september

Skrevet av Jo Gabriel Grøtan, bygdepolitisk nestleder i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag

En dag hvor veien videre skal bestemmes. Blir det en ny regjering? Eller ønsker nordmenn at den borgerlige regjeringa skal fortsette? Mange sier at årets begivenhet, som skjer henholdsvis hvert fjerde år, er en borgerplikt. Det sier jeg også.

Mandag 11. september trekker nordmenn mot valgurner landet rundt og som normalt er mange usikre på hva de skal stemme og om de skal stemme. For to år siden, i anledning kommunevalget skrev jeg et lignende innlegg og oppfordret alle til å benytte seg av sin stemmerett. Nå er tiden inne for å gjøre det igjen. Stemmeretten er ikke bare en borgerplikt, men også et gode du har som norsk statsborger til å kunne være med og peile ut veien videre. Stemmeretten vi har i Norge er på mange måter det som skiller oss fra andre styresett, nemlig den muligheten vi har til å selv bestemme hvem vi vil skal representere oss, og hvem som skal ta de store valgene for oss. Det å stemme er med på å opprettholde demokratiet, samt en mulighet du har til å bestemme hvem som best mulig ivaretar våre interesser.

Mange unge avstår fra å stemme og dette finnes det sikkert mange grunner til. Som ung kan det være vanskelig å ta et valg i tillegg til at det kan være vanskelig å engasjere seg i noe man tenker at hører framtida til. Holdningsskapende arbeid og økt fokus i skolen må til for at våre yngste velgere også skal møte opp på den lokale skolen for å avgi sin stemme på valgdagen. Mange unge er allerede engasjert på en eller annen måte i et politisk parti gjennom deres ungdomsorganisasjoner og mange unge benytter seg av denne muligheten. Er dette viktig, tenker du kanskje.

Svaret er enkelt: JA! Skal vi som ungdommer kunne være med og bestemme over egen framtid er det uhyre viktig at vi faktisk deltar i valget. På fylkeslistene som ligger rundt om i valglokalene finnes det mange ungdomskandidater som man har mulighet til å stemme opp på lista, dette for å sikre de en plass på stortinget – selvfølgelig under forutsetning at «ditt» parti får de mandatene som trengs.

Å ha ungdom på Stortinget er viktig, dette fordi ungdom vet best hva som opptar ungdommen i landet og det vil bli enklere å få igjennom saker som angår ungdom dersom man har noen til å fronte disse sakene i stortingsmøter.

Ethvert menneske har meninger om hva som er viktig for en. Dette kommer man ikke unna. Det krever reelt sett veldig lite av deg for å lese deg opp på hvilke partier som har samme verdier som deg selv. Det finnes drøssevis med hjelpemidler for å hjelpe usikre velgere med akkurat dette. De aller fleste store aviser og mediehus har egne valgomater som man finner på deres hjemmesider i god tid før valget.

Her kan man på best mulig måte finne fram til hvilket parti som har like verdier som en selv, og hvilke parti som er totalt uenige med deg.

Ta for sikkerhets skyld flere enn en valgomat, og vær litt kritisk til hvilke du bruker. Ikke alle er like pålitelige, men finner du en ordentlig en så får du en god pekepinn på hvilke(t) parti som er enig med deg.

I tillegg til dette så har alle politiske parti egne valgprogram som ligger på deres hjemmesider. Her kan du bla deg gjennom og få en oversikt over hva hvert enkelt parti tenker om de viktige kjernesakene. Det finnes rett og slett ikke unnskyldninger for å ikke bruke stemmeretten din og det vil koste deg 5 minutter av din tid å gjøre et forsøk.

For to år siden hadde avisinnlegget jeg skrev tittelen «Tenke sjæl?». Tittelen er like aktuell i år som den gang. Ha mot til å gjøre deg opp din egen mening, uansett hvilket parti du selv tenker å stemme på.

Ikke la andre bestemme hva du skal mene og hva du skal stemme. For personer som er aktive i en eller annen politisk organisasjon eller parti er det enkelt å prøve å overbevise ens egen omgangskrets om det man brenner for.

Likevel er det viktig at du som person ikke lar deg endre mening dersom du har noe du virkelig brenner for. Samme hva du stemmer på er din stemme viktig. Demokratiet i Norge er viktig og din stemme kan virkelig være med på å avgjøre valget, uavhengig om du er 18 eller 90 år gammel.

Nå når 11. september snart står for døren har jeg to råd; engasjer deg og benytt din mulighet til å stemme. Ikke drit i valget! Driter du i valget så driter du i framtida di.