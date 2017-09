Fartshumper i Spjelddalen

Skrevet av Herman Engen

For det første er ikke dette noe sololøp fra min side, men en sak som beboerne i området stiller seg bak. Det var heller ikke jeg som sendte inn søknaden til kommunen, men en småbarnsfamilie etter at det lenge hadde vært snakk om dette oss naboer imellom.

Det som fikk meg til å reagere ganske kraftig var tilbakemeldingen fra kommunen. Ikke det at enhetsleder ved avdelingen EKT var sykemeldt, men det inntrykket av handlingslammelse som rådet i hans fravær. Det var som om ingen kunne ta noe ansvar eller avgjørelse da nevnte enhetsleder ikke var tilstede.

Etter min mening er jo ikke dette noen sak som kommer under kategorien vanskelig. Det handler kun om to fartsdumper og det handler om å kunne delegere beslutningsansvar nedover i rekkene. Jeg husker at i 1997 ble statsminister Kjell Magne Bondevik sykemeldt i flere uker, og overlot ansvaret til kulturminister Anne Enger Lahnstein. Et ansvar hvor jobben hennes bestod i å styre et helt land samt i tillegg måtte kunne ta egne avgjørelser. Så når det gjelder 2 fartsdumper, vel jeg sier ikke mer.

Etter at TB's journalist var i kontakt med EKT v/ avdelingsingeniør Anders Nordmo for 14 dager siden hadde jeg forventet at han kanskje tok kontakt med oss i området, men dengang ei. Det ser heller ut som dialogen mellom partene passer best i lokal media.

Kanskje det også er best slik at flest mulig får et innblikk i hvor sendrektig og vanskelig selv de minste ting kan fortone seg. Jeg vil gjerne få vise til noen kommentarer avd.ing. Nordmo gikk ut med i TB sist fredag. Sitat: «Hvis alle innbyggerne regner med å få akkurat det de ønsker, til enhver tid, da vil de bli misfornøyd». Sitat slutt. Det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker tilbakemeldinger når det gjelder saksgang og videre fremdrift slik at vi har noe å forholde oss til. Denne saken har nå snart 5 måneders jubileum! Er det vanlig?

I stedet for å ta seg en tur på befaring å se på forholdene (en tur på 2 minutter fra Rådhuset) velger han heller å gå ut med negative kommentarer og vanskeliggjøring istedet for å finne frem til gode løsninger. Han sier følgende i TB, at det er motforestillinger mot fartshumper. Nedbremsing og akselerasjon, støy, problemer med overflatevann, barriere og økonomi. Avslutningsvis mener han at Spjelddalen ligger som navnet sier i en liten dal, og dermed kan overflatevann bli ekstra utfordrende nettopp her. Snakk om å problematisere å være vanskelig! Det eneste jeg ønsker å kommentere er kostnaden som påstås å komme på minimum 30.000 kroner pr. fartshump.

Mitt spørsmål blir da: Kan verdien av et menneskeliv måles til 30.000 kroner? Jeg mener ikke det. Uansett hadde ikke prisen blitt så høy når både asfaltleggere og nødvendig utstyr allerede befant seg i området. Dette med overflatevann er helt absurd. Blir jo ikke det i en slakk kurve med liten halling som gjør at vannet ikke blir liggende. Så får vi håpe på en tilbakemelding fra EKT og jeg vil avslutningsvis få sitere redaksjonssjef Liv Helen Vaagland som hadde denne lederen på fredag: Sitat: «Hviner det i bremser foran en fartshump, har den gjort nytte for seg, kanskje til og med reddet noen fra å bli truffet av en bil». Sitat slutt. Jeg kan ikke bli mer enig.