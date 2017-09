Nytt kryss på Ler krever to gårder

Skrevet av Sturla Mosand, grunneier, Framgardsvegen 8

Ifølge avisa ser det ut for at de fleste på møtet var positiv til nytt kryss, men her kommer i alle fall et innspill fra noen som er mot dette krysset. Ikke nødvendigvis motstander av kryss - men av ringvirkningene som dette krysset vil medføre som beskrevet i planprogrammet for Ler sentrum.

Da tenker jeg på flytting av Kaldvelldalsvegen (Fv. 712) til sør for Flå kirke. Jeg driver i dag et småbruk på østsida av Flå kirke. Det er bare 82 mål korn på bruket, og mange mener vel allerede i dag at det er bakstreversk og sentrumsfiendtlig å drive jorda på den måten som jeg gjør nå.

Umulig å drive gård

En ny fylkesvei vil uansett effektivt dele det eneste jordstykket jeg har av en viss størrelse i to, fylle nordsida av nyvegen med boligfelt, og dermed er definitivt Framgarden ute or soga som egen driftsenhet i landbruket.

Dette er uansett ikke helkrise for meg – jeg har gården som «attåtnæring» og er ikke avhengig av noe økonomisk resultat av gårdsdrifta.

Villig til å ofre Lerkrysset Fremskrittspartiet og Høyre mener at Ler-krysset må utgå for å få bygd ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.

Da er det verre for nabogården på vestsida av kirka: På Lersbakken finner vi en nyetablert heltidsbonde som nå driver og investerer i gården sin for å sørge for levebrød til seg selv, og melk og kjøtt til alle oss andre. En ny fylkesveg (og tilhørende boligområde) vil for han gjøre det vanskelig/umulig og gi kyrne mosjon og beite på sommeren. Denne gården vil få store problemer med å klare seg i sin nåværende form!

Nå er det sikkert mange som mener at dette er to forskjellige saker, og at man ikke skal blande saken om kryss på ny E6, med ny fylkesveg og planprogram for Ler sentrum. Men når jeg leser intervjuet med ordføreren i Gaula den 30 august, så tolker jeg det som at dette har blitt to sider av samme sak. «Dersom vi mister krysset på Ler vil all lokaltrafikken inkludert trafikken fra Kaldvelldalen komme til å gå gjennom Kvål sentrum». Dette er argument jeg tidligere har hørt for å legge om fylkesveien.

Myke trafikanter

Planprogrammet sier at det trengs ny fylkesvei for etablering av gang/sykkelvei.

Personlig hadde jeg satt stor pris på fartshump/fotgjengerovergang i krysset Framgardsvegen/Lykkjvegen, der mine egne barn daglig setter livet på spill.

For øvrig synes jeg det er skumlere og være myk trafikant lenger inn i Kaldvelldalen enn der den nye fylkesvegen er tenkt og kobles på nåværende fylkesveg, men jeg avgir gladelig grunn langs nåværende trasé for en gang- og sykkelbane, istedenfor å få en helt ny veg som medfører betydelig større tap av dyrkamark.

Halve sannheten

Nye Veier sine beregninger for tap av dyrkamark i forbindelse med tverrforbindelsen på Ler er altså bare halve sannheten. Ta med to gårdsbruk til på østsida av nåværende E6, så blir det riktigere!