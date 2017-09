Ja til utvikling på Gåsbakken!

Skrevet av Gunnar Krogstad, ordfører

I en nylig kronikk i Trønderbladet gir han uttrykk for en sterk bekymring for utvikling i heimbygda si, Gåsbakken. Det er en bekymring jeg kan forstå, men som jeg håper vi sammen kan motarbeide. Vi skal få til en god utvikling av Gåsbakken!

Enstemmig vedtak

Jeg har ikke tenkt å bagatellisere følelsene som har kommet i forbindelse med at antall valgkretser i Melhus er redusert fra 8 til 6. Som kjent er Høyeggen og Gimse slått sammen til én krets, og det samme har skjedd med Gåsbakken og Korsvegen. Dette ble gjort gjennom et enstemmig vedtak i valgstyret, der partiene Ap, H, KrF, Sp, Frp, V og Melhuslista var representert. En del mener dette var et dumt vedtak; i så fall var vi alle like dumme. Etter årets valg vil vi ha en evaluering, der vi går gjennom erfaringene fra gjennomføring av valget.

Komme i gang

Men tilbake til utvikling på Gåsbakken. Jeg er enig med Kufås at vi må spytte i nevene og komme i gang.

Som han sier det så treffende: «Da kan det være håp om å opprettholde en heim i et levende bygdesamfunn der alle får lyst til å bo og ha sitt virke. For det er og har vært trivelig å bo på Gåsbakken.»

Det er nettopp denne optimismen som skal til! Vi ønsker en god utvikling i alle tettsteder av kommunen.

I de tettstedene som ligger langs E6 er dette enklere, og også Korsvegen har hatt en stor aktivitet både i boligbygging og næringsvirksomhet. Det viser at det går an; og vi må sammen legge ned en innsats for også å få ting til å skje på Gåsbakken.

Men det holder ikke bare med kommunale vedtak (og festtaler, som Kufås påpeker) – vi trenger gode ideer, stå-på-vilje og personer som kan bringe ideene fram til et godt resultat.

Idédugnad

Jeg håper vi kan gjøre dette sammen, og om det er ønskelig kan vi gjerne få i stand en idédugnad på Gåsbakken for å starte opp dette arbeidet. Det er mange ting å ta fatt i, og det er mye bra å bygge på. Allerede er det satt av områder til boligbygging; men det er mulig det kan trengs mer. Om det skal bli arbeidsplasser må areal settes av til det. Bredbånd/ mobildekning er avgjørende viktig i våre dager, og i løpet av 2018 blir området Gåsbakken/Svorksjøen utbygd. Det er helt sikkert mye mer som kan og bør gjøres, men det viktigste er at vi kommer i gang.

Det er bra dette temaet har kommet opp. Jeg håper vi sammen kan få tilbake optimismen, og at vi kan bygge videre det flotte lokalsamfunnet på Gåsbakken!