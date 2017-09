Norsk trygg mat og jordvern

Skrevet av Gunn I. Stokke, Senterpartiet

Vi som er politikere i Norge har et selvstendig ansvar for å ta vare på matjorda vår.

Senterpartiet vil derfor heve ambisjonene, det må være tungtveiende grunner for å bygge ned matjord og alle må innse at matjord er en ikke-fornybar ressurs, og at Norge ikke har mye dyrkbart areal.

Nedbygging av matjord har langt større konsekvenser enn hva et antall dekar på et stykke papir forteller.

I dag er mange millioner på flukt fra krig, naturkatastrofer, sult og sykdom og klimautfordringene verden står overfor, vil på sikt føre til at verdens befolkning vil bli enda mer mobile i sin søken etter mat.

Villig til å ofre Lerkrysset Fremskrittspartiet og Høyre mener at Ler-krysset må utgå for å få bygd ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.

Da er det naturlig å vente seg større tilflytting til områder der det fortsatt er mulig å produsere mat. Et enkelt regnestykke viser at nedbygging av 2750 dekar matjord som nå skjer hver dag, vil igjen bety at over en million dekar, eller 1/10 av HELE Norges matjordareal blir bygd ned i løpet av et år.

Det er på tide at matjorda får et bedre vern enn hva som er tilfelle i dag, i Norge, og i Europa.

Statistikkene viser også at det er den beste matjorda som bygges ned, slik at om den nedbygde jorda skal erstattes, må arealet mangedobles. Og enda tar det 100 år fra nydyrking skjer til jorda har den kvaliteten man ønsker til matproduksjon.

Det er derfor uhyreviktig at vi behold den matjorda vi i dag har.

Senterpartiet vil derfor gå inn for en samlet nasjonal jordvernsplan.

Og også grunnlovsfeste at matjord skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner.