E6 sør - statlig plan og lokaldemokratiet

Skrevet av Stine Estenstad, varaordfører i Melhus kommune og Guro Angell Gimse, nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og stortingskandidat for Høyre

Siden 2005 har vi i Melhus brukt store ressurser administrativt og politisk som reguleringsmyndighet for å sørge for at det skal bli bygd en E6 gjennom kommunen. I to og en halv kommunestyreperiode, til sammen ti år.

Villig til å ofre Lerkrysset Fremskrittspartiet og Høyre mener at Ler-krysset må utgå for å få bygd ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.

Ikke forsinke

I hele planperioden har vi tverrpolitisk hatt for øye at det er viktig å ikke forsinke prosessen med å få på plass ny veg. Den påvirkning som er gjort av oss politisk handlet i stor grad om å legge E6 slik at vi unngikk innsigelser som igjen ville forsinke prosessen. Kommunen har hele tiden tilpasset seg fagmyndighetenes innspill til løsninger. Dette har i denne tiden ført til at mange nok mener at det politiske miljø ikke har hensyntatt lokale forhold nok.

Nasjonalt prosjekt

Problemet med E6 er at dette er et stort nasjonalt prosjekt. Lokale interesser og nasjonale vil ikke alltid være i samsvar.

Stenger fylkesvei i Soknedal Bygginga av E6 i Soknedal fører til at folk må belage seg på omkjøringer i høst.

Store samferdselsprosjekter forsinkes fordi det oppstår uenighet i en kommune. Planer som E6- sør går over flere kommuner og vil da øke sannsynligheten for forsinkelse og lokale konflikter.

Melhus kommune skulle heller brukt saksbehandlingstid for å utvikle kommunen med bolig og sentrumsplaner som nå står på vent.

Siden reglen om statlig plan ble innført i 1985 og fram til 2013 er det blitt brukt fem ganger. Tre av dem under nåværende regjering, og planleggingstiden er halvert på disse prosjektene. Ringeriksbanen, Hordfast og Hålogalandsveien.

Bør være regelen

Derfor har vi i Melhus Høyre tatt til orde for at statlig plan bør være reglen, ikke unntaket ved stor nasjonale vei- og kollektivprosjekter. Prosessene vil være åpne og kommunene er høringsinstans. Det kan ikke lenger ta 20- 30 år for å få realisert vegprosjekt.