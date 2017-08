Alvorlige fakta- og saksbehandlingsfeil i E6-saken

Skrevet av Einar Klingenberg, Rolf Ivar Folstad og Geir Moholdt

Vi registrerer i media at rådmannen hevder det ikke er foretatt konsekvensutredning for begge alternativene 2a og 2b som forelå ved valg av E6-trasé i 2012. Det er direkte feil. Fylkesmannen benyttet jo nettopp denne konsekvensutredningen - med begge alternativene 2a og 2b utredet - som bakgrunn for sin innsigelse mot alternativ 2b ut fra en påstått differanse i dyrkamarkbeslag på 80 daa!

Samme tunnel

I tillegg fremstilles det fra rådmannens side som om alternativ 2b er uten tunnel - hva?! Det er jo samme tunnel på både 2a og 2b! Alternativ 2b innebærer IKKE å legge hele E6 på østsiden - kun å fortsette på østsiden fra Kvål sørover til Ler for deretter å gå inn i tunnel på vestsiden sør for Kleivahammeren. Tenk over hva det gir av muligheter for kryss, reduserte kostnader og kollektivknutepunkt tog/buss/bil - lokal nytte av ny E6!

Fylkesmannen bekymret

Det er vesentlige og åpenbare faktafeil i konsekvensutredningen vi har påpekt siden før trasevalget i 2012, blant annet feil i kartgrunnlaget, som kommunen ikke har vært villig til å korrigere, men som nå er dokumentert i vedtatt reguleringsplan. Fylkesmannen var allerede i 2012 bekymret over om det kunne være feil i faktagrunnlaget og kommuniserte dette skriftlig blant annet til daværende ordfører og påpekte også at Fylkesmannen kunne trekke innsigelsen dersom korrigerte fakta skulle tilsi det.

I tillegg er det foretatt vesentlige endringer etter trasevedtaket, blant annet flytting av tunnel innslag fra et ubebygd område og inn i grenda - uten at dette saksbehandles i tråd med plan og bygningslovens bestemmelser som setter krav til ny høring.

Basert på faktafeil

Her har det offentlige, inkludert Fylkesmannen, foretatt beslutning basert på faktafeil, og fastholdt denne på tross av gjentatte detaljerte påvisninger av feil fra oss som bor i området. I tillegg er det gjort vesentlige endringer med dramatiske konsekvenser uten å åpne for nye vurderinger fra innsigelsesmyndighetene.

På toppen av dette har det også vært inhabil deltakelse i saksbehandlingen (formannskapsmøter) til og med dokumentert i tekst og bilder i media. Denne typen lokal-"demokrati" er ikke samfunnet tjent med. For oss handler saken om mer enn hvor veien skal gå.