Reitan må vise samfunnsansvar

Skrevet av Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdekvinnelag er opprørt over at Norsk Kylling vurderer å etablere ny fabrikk på god matjord.

- Det enkle er ikke nødvendigvis det beste, sier Ellen Krageberg, leder i Norges Bygdekvinnelag. Snarere kan det være både kortsiktig og usmakelig. Vi mener at Reitangruppen, som står bak Rema1000 og Norsk Kylling, må unngå å legge sitt nye slakteri på matjord og heller vise at de tar egne bærekraftmål på alvor.

Matjord er en ressurs med et evig potensial for matproduksjon, men vi har lite av den både nasjonalt og internasjonalt. Å bygge på matjord er både enklere og billigere, men vi kan knapt ane hva «sluttsummen på kassalappen» vil bli på lang sikt: Nedbygging vil svekke vårt grunnlag for å produsere mat, og dermed også vår egen selvforsyningsevne.

- I Sør-Trøndelag er vi en av verstingene i Norge på nedbygging av matjord sier Liv Grøtte, sentralstyremedlem fra Sør-Trøndelag.

Når det finnes et alternativ som ikke går utover matjorda burde valget være lett, om man er oppriktig opptatt av miljø og bærekraft.

13.000 forbrukere i Norges Bygdekvinnelag ber Norsk Kylling ta sitt samfunnsansvar på alvor, og velge den mest smakelige tomten – og den ligger ikke på matjord.