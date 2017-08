Vi trenger ny E6 nå

Skrevet av Anita Gilde, 4. kandidat for Frp på stortingslista, gruppeleder for Frp i Sør-Trøndelag fylkesting

Dette er et svar på angrepet i avisen, fra Ap i Melhus angående Lerkrysset og Nye Veier.

Som lokalpolitiker er man forpliktet til å kjempe for de beste løsningene for innbyggerene. Det er derfor jeg også ble politiker, fordi jeg ville engasjere meg i saker som berører oss.

Statlig overstyring, urettferdige bompengepunkter vedtatt av Trondheim og innsigelser fra fylkesmann i lokale saker har vært noen av mine kampsaker.

- Hvorfor vil dere ha Lerkrysset? Nye Veier lover å ha E6 sør ferdig i 2027 om Lerkrysset tas ut, mens et kryss vil drøye ferdigstillelsen til 2035. Melhusordføreren har ingen tro på veiselskapets skremsler.

Det er mange som har ofret mye i Melhus for at storsamfunnet skal få ny E6, og det er vi takknemlige for. Vi som bor i distriktet vet bedre enn de fleste hvor viktig god vei er.

Nå er vi i en situasjon hvor Nye Veier ber oss om å kutte kostnader for å bygge veien vi har ønsket oss i årtier.

Nye Veier ble opprettet fordi vi ikke fikk bygd nok vei, fort nok. Og de skal ha en armlengdes avstand til oss politikere, for å klare det vi ikke har lyktes med - å bygge mer vei, raskere og billigere. Det er god bruk av skattepenger.

Denne regjeringen prioriterer bane og vei. Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF har satt av 1.000 milliarder (1 billion) kroner på samferdsel i perioden, en historisk satsning.

Budsjettet har økt med 50 prosent på samferdselssiden i forhold til den rødgrønne regjeringen, fordi det viktig i ei tid hvor vi har opplevd oljekrise og konkurransen med verden er stadig sterkere.

Dette handler til syvende og sist om arbeidsplasser, effektiv transport, mer trafikksikre veier og en mer klimavennlig framtid.

Mange synes kanskje det er litt rart å skulle velge mellom ny vei i 2027 og 2032 (eller 2035) når vi har ventet i 50 år. Vel, jeg mener at vi allerede har ventet altfor lenge.

Tidligere regjeringer har sviktet i samfunnsoppdraget.

1)Vi trenger ny vei nå fordi det hvert eneste år skjer altfor mange alvorlige ulykker på veien. Vi har ingen flere å miste.

2) Vi trenger mer effektiv transport. Mindre tid til transport gir mer tid til familie, fritid og verdiskapning.

3) Næringslivet trenger bedre vilkår for å bli mer konkurransedyktig. Vi må sørge for at vi får veier i Norge som er like gode som i andre land, for å sikre arbeidsplasser. Verdiskapningen gir flere arbeidsplasser, større skatteinntekter og mer penger til velferdstjenester.

At Frp stemte mot bompengefinansiering av E6, kan ikke være noen overraskelse for noen, det er godt kjent at vi ønsker å bruke mer av oljepengene på infrastruktur istedet for på aksjer i utenlandske selskaper som Coca Cola.

Dersom Frp hadde hatt flertall på Stortinget, ville vi bygd mer vei med mindre bompenger.

Jeg vil heller ikke at vi skal være nikkedukker for noen regjeringer eller Nye Veier, men jeg hadde ønsket at vi nå løfter blikket og ser hvor viktig dette er for oss alle, og bidrar i kostnadskuttet Nye Veier jobber med.

Det skal kuttes 3 millioner i prosjektet og Lerkrysset koster så mye, at dersom vi kutter det ut, så kan vi klare det. I tillegg vil vi spare verdifull matjord.

Kanskje klatrer vi ikke opp på prioriteringslisten, men klarer vi å kutte 20 prosent av kostnadene så har vi ny E6 allerede i 2027.

Som lokalpolitiker er man forpliktet til å kjempe for de beste løsningene for innbyggerene og det mener jeg at snarlig ferdigstillelse av E6 er.

Frp ønsker at Nye Veier skal lykkes med det vi politikere ikke har lyktes med - å bygge mer vei, raskere og billigere. Det er god bruk av skattepenger.

Trøndelag trenger ny E6 nå.