Norsk Kylling MÅ ikke flytte

Skrevet av Johan P. Engen

Jeg leser med interesse i pressen at ordfører Sivert Moen er overrasket over at så mange ansatte må gå i Norsk Kylling når bedriften skal bygge ny fabrikk.

Ordfører overrasket over at mange må gå hos Norsk Kylling Midtre Gauldal er i gang med å kartlegge hvor situasjonen kan bli etter at Norsk Kylling har bygd ny fabrikk.

Her mener jeg at ordfører Moen må være tøffere og fortelle direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling at bedriften må fortsatt være på Støren.

Norsk Kylling er en hjørnesteinsbedrift i kommunen med rundt 340 ansatte, og en kan ikke bare finne på å legge ned den. Bedriften må være i de lokalene den er nå, er mi oppfatning, slik at arbeidsstokken bevares, og at arbeidsplasser i Midtre Gauldal ikke skal å tapt. Likeledes mener jeg at slaktinga av kalkun må tas opp igjen for ytterligere å styrke sysselsettinga.

Omstilling må til når fabrikken flytter Norsk Kylling vil hjelpe ansatte som blir overflødige når nyfabrikken blir ferdig, og Arbeiderpartiet mener det er riktig vei å gå.

Det virker som om direktør Stokbakken og Ole Robert Reitan i Rema 1000 som eier Norsk Kylling, ikke unner Midtre Gauldal fortsatt å ha en slik solid bedrift i kommunen.

Det må gå an å gjøre en del utvidelser på Engan der bedriften er nå. Industrivegen kan legges ned og husene mot jernbanen i området kan kjøpes opp av Norsk Kylling. Her blir det nødvendigvis noen som må flytte, men den «kostnaden» må en ta. Dermed blir det plass til nødvendige utvidelser av bedriften, og den slipper å flytte.

For at framkommeligheten på Engan skal opprettholdes, må det gå an at den gamle E6-traseen kan opprustes noe.