La oss eie Norge selv!

Skrevet av Ole Graneng, nestleder i Sør-Trøndelag Senterparti

På samme måte mener Senterpartiet at det er viktig å sikre nasjonal råderett over naturressursene, både grunnlag for mat, energi og råstoff. Dette er norske arbeidsplasser.

Senterpartiet mener at det er en statlig oppgave å bidra til å sikre nasjonalt eierskap i norske bedrifter. Dagens regjering tror at et fritt internasjonalt marked er optimalt for framtidig velstand i Norge. Dette er en feilvurdering. Store internasjonale investorer tenker strategisk. Kinesere har ønsket å kjøpe nøkkelbedrifter i Australia, USA og Storbritannia. Planene har utløst heftige diskusjoner i disse landene. Storbritannia bygger nytt kjernekraftverk i Hinkley med kinesiske penger.

Overnasjonalt eierskap har også en sikkerhetspolitisk side. I USA frykter man å bli utkonkurrert på utvikling av kunstig intelligens (AI) og at dette vil true nasjonal sikkerhet.

Flere land har systemer for å godkjenne utenlandsk oppkjøp av nasjonale bedrifter ut fra nasjonale sikkerhetspolitiske interesser. Senterpartiet ønsker å sikre norske nøkkelbedrifter som Telenor, Mesta og Statkraft. Vi trenger ikke selge nasjonal eiendom på grunn av mangel på kapital som flere sør-europeiske land har måttet gjøre.

På samme måte vil endringene i konsesjonsloven i jordbruk, fiske og vannkraft svekke landet. Høyre og Frps mange forslag om salg av Norge er uforstand. Regjeringens politikk gjør Norge fattigere. La oss eie landet selv!